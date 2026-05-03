Este domingo los avisos de nivel amarillo están activados en diez comunidades autónomas

Todo el archipiélago balear está en aviso por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros cuadrados y por tormentas

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados este domingo avisos de nivel amarillo (peligro bajo) en diez comunidades autónomas, especialmente del interior este peninsular y Baleares, por lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas.

Las comunidades afectadas son, además de Baleares, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Los avisos por lluvias

Todo el archipiélago balear está en aviso por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros cuadrados y por tormentas. La situación es la misma en Aragón, donde además las tormentas pueden ir acompañadas de granizo menudo.

La lluvia, con acumulados de 15 litros por metro cuadrados en una hora, y las tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente granizo, activan el aviso amarillo en Navarra, País Vasco y La Rioja.

En Castilla y León, el aviso se limita al norte de Burgos y el Condado de Treviño, por la misma cantidad de precipitación y tormentas, con granizo y rachas muy fuertes de viento. En Asturias, afecta a la cordillera y Picos de Europa.

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En Castilla-La Mancha, se refiere a la provincia de Albacete y a la serranía y La Mancha conquense, por el mismo nivel de precipitaciones y donde las tormentas podrían asociado granizo, así como en la región de Murcia, donde afecta al altiplano, el noroeste y el campo de Cartagena y Mazarrón.

En La Comunidad Valenciana, las lluvias, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo menudo, ponen en aviso amarillo al interior de la provincia de Valencia.