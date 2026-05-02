En La Rioja y Navarra están con aviso naranja por las tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento

La alerta de la AEMET: aviso naranja en La Rioja y Navarra por lluvias y amarillo en otras siete comunidades

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Hoy será el peor día del fin de semana con lluvias en gran parte del país. Tan solo se quedarán al margen zonas como Canarias o Baleares, donde mañana ya tendrán precipitaciones débiles. Pero en el interior las podremos tener de forma más dispersa. En el norte y este del país, en cambio, serán los lugares donde más intensidad tengan. En La Rioja y Navarra están con aviso naranja por las tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento.

En Navarra, las zonas norte y centran tendrán mayor riesgo de acumulación de agua y actividad eléctrica. El país está registrando unas precipitaciones que no son habituales de mayo, sino que son más propias del verano por la intensidad que están alcanzando.

Así se puede ver en lugares como Madrigal de las Altas Torres o Arenas de San Pedro, donde se están viendo granizadas e inundaciones que no son habituales para esta época del año.

¿Por qué está lloviendo con tanta intensidad?

Esto se debe a dos razones. La primera es que tenemos aire frío en altura. La segunda, que el mar está mucho más caliente de lo que debería en esta época del año: está a dos o tres grados por encima en las costas peninsulares.

En la costa del Mediterráneo ya se está rozando los 20 grados y esto es gasolina para que las tormentas de verano aparezcan en primavera.