Durante el balance de temperaturas del último mes realizado por la AEMET, este abril se ha coronado como el más cálido desde 1950

A lo largo de todo el mes de abril han sido seis los días que batieron asimismo récord de día cálido

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha hecho público este pasad lunes 4 de mayo el balance de temperaturas del último mes, que se ha coronado como el abril más cálido al menos desde 1950, cuando empezaron los registros de la serie histórica en España, con una media de 15,1 ºC, superando en una décima al abril más caluroso hasta ahora, el del año 2023.

La agencia ha explicado a través de un hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X que "durante prácticamente todo el mes las temperaturas estuvieron por encima de lo normal", exceptuando un breve periodo entre los días 11 y 13.

Temperaturas más altas de lo normal

A lo largo de todo el mes de abril, han sido seis los días (10, 18, 19, 20, 21 y 22), que batieron asimismo récord de día cálido, siendo los más cálidos para su fecha concreta en el conjunto de España al menos desde 1950.

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Según los datos de Aemet, a lo largo de los primeros cuatro meses de 2026 han predominado los periodos con temperaturas superiores a las normales frente a los más fríos de lo habitual, lo que hace que este primer cuatrimestre del año termine como el tercero más cálido de la serie, solo por detrás de 1997 y 2024.

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Aemet además ha advertido que "en el primer cuatrimestre de 2026 ha habido doce récords de días cálidos; en un clima sin alterar serían esperables cinco en el año completo". Según la agencia, abril de 2026 ha sido 3.2 °C más cálido que el promedio del período 1991-2020, lo que lo convierte en "extremadamente cálido".