De cara al jueves y al viernes, las temperaturas van a subir de forma momentánea

El buen tiempo tendrá que esperar: el frío, las lluvias y las tormentas seguirán marcando el tiempo durante la próxima semana

Compartir







Esta semana tenemos por delante una semana que va a estar marcada por las temperaturas un poquito más frías, se han visto valores que hasta el miércoles se mantienen en torno a los 16 grados en Castilla y León, en Navarra, 18 en el norte peninsular, misma estampa en el centro y en torno a los 20 grados en el sur y en el este del país, al igual que en ambos archipiélagos.

De cara al jueves y al viernes, las temperaturas van a subir de forma momentánea porque luego ya de cara al fin de semana, otra vez vuelven a bajar. La razón, tenemos una pequeña dana y una borrasca que se encuentra justamente al oeste de la península y es la encargada de traer lluvias generalizadas de cara a esta tarde.

Mañana, especial precaución a las tormentas que se van a formar en Extremadura, en Castilla y León, Aragón, Cataluña y al norte de la capital, pero luego, como están viendo, el miércoles y el jueves, una jornada mucho más tranquila, con tan solo lluvias en el norte del país, alguna nevada por encima de los 1500 metros, lo cual también es habitual en el mes de mayo en el norte peninsular y de cara al fin de semana, parece que otra vez las lluvias se van a quedar con nosotros, sobre todo de la madrugada a la tarde.