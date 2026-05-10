La AEMET asegura que el lunes solo Galicia tendrá aviso amarillo por lluvias y tormenta

El buen tiempo tendrá que esperar: el frío, las lluvias y las tormentas seguirán marcando el tiempo durante la próxima semana

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La borrasca al oeste de Portugal, ya en fase madura, seguirá dejando el lunes inestabilidad en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura, con lluvias, chubascos y tormentas que se extenderán a varios puntos de la meseta norte y del área cantábrica, y temperaturas frescas para la época del año.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el lunes solo Galicia tendrá aviso amarillo por lluvias y tormentas. Habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, salvo en la vertiente mediterránea y el cuadrante sureste, donde estarán poco nubosos o despejados. La nubosidad tenderá a disminuir en el centro y en el sur peninsular.

Chubascos en Galicia, norte de Cáceres y oeste de Castilla y León

Se prevén chubascos en Galicia -donde en el interior podrán ser localmente fuertes-, el norte de Cáceres y oeste de Castilla y León, precipitaciones que ocasionalmente estarán acompañados de tormenta. Las precipitaciones se extenderán a otros puntos de la meseta norte y a otras regiones del Cantábrico.

Habrá probables las brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur. En los entornos de montaña del norte peninsular nevará por encima de los 1.800-2.000 metros.

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En Canarias habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas, con viento de componente oeste, flojo o moderado.

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Las temperaturas máximas subirán un poco

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto descensos en el Ampurdán; mientras en el tercio este y Canarias apenas habrá cambios; las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto.

El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto.