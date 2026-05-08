La inestabilidad continuará durante los próximos días con temperaturas más bajas de lo habitual

Las precipitaciones amenazan a España durante este fin de semana: las zonas más afectadas, según la predicción de la Aemet

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El buen tiempo seguirá resistiéndose en buena parte de España, tras varios días marcados por la lluvia, las tormentas y unas temperaturas más propias de marzo que de mayo, la previsión meteorológica apunta a que la inestabilidad continuará también durante la próxima semana.

En ciudades como Madrid, el ambiente ya refleja ese cambio brusco de tiempo. A media tarde, los termómetros apenas alcanzaban los 13 grados, una cifra claramente inferior a la habitual para estas fechas.

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Un mayo con sabor a invierno

La responsable de esta situación es una borrasca muy estacionaria situada al oeste de la península, que sigue enviando aire frío y humedad hacia España. Ese bloqueo atmosférico mantendrá un escenario de cielos muy variables y precipitaciones frecuentes durante los próximos días.

Para este fin de semana, las temperaturas máximas seguirán siendo bajas, en muchas zonas del país apenas se llegará a los 20 grados, mientras que el ambiente fresco será especialmente notable durante las primeras y últimas horas del día.

Tormentas intensas y riesgo de granizo

La previsión apunta además a un aumento de la inestabilidad. Este sábado se esperan tormentas en buena parte de la península y Baleares, con especial atención al Mediterráneo, donde podrían registrarse chubascos localmente fuertes.

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El domingo, aunque algunas zonas del litoral mediterráneo podrían recuperar momentos de sol, en el resto del país continuarán los chaparrones intensos, acompañados en algunos casos de granizo y fuertes rachas de viento.

El calor seguirá sin aparecer la próxima semana

Las previsiones a medio plazo tampoco invitan a pensar en un cambio inmediato. Los mapas de tendencia mantienen los tonos azules sobre la península y Canarias, señal de que las temperaturas seguirán situándose por debajo de lo normal para esta época del año.

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Todo apunta, por tanto, a que el patrón de lluvias, frío e inestabilidad continuará dominando el tiempo durante buena parte de la próxima semana, retrasando la llegada del ambiente más cálido y estable típico de mayo.