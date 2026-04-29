Mabel Cupet Sevilla, 29 ABR 2026 - 12:50h.

El complejo arrastraba daños del último tren de borrascas y permanece cerrado a la espera de evaluar el alcance de las pérdidas

El Ayuntamiento mantiene la vigilancia de la crecida de los ríos

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Colchonetas mojadas, mesas de pin pon con casi una cuarta de agua y trabajadores caminando descalzos, es una de las consecuencias más llamativas que dejó en la tarde de ayer una tromba de agua que afectó a la provincia de Jaén.

Las intensas lluvias registradas provocaron importantes incidencias en distintos puntos de la ciudad, siendo una de las más señaladas la inundación de las instalaciones deportivas de La Salobreja. Este complejo, donde desarrolla su actividad habitual el club de tenis de mesa local, ha quedado completamente anegado, obligando a la suspensión de toda la actividad deportiva.

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Según fuentes municipales, la tromba de agua sorprendió a vecinos y servicios de emergencia por su intensidad y rapidez, generando acumulaciones de agua en diversas zonas urbanas y dificultando la circulación en varias vías principales. En el caso concreto de La Salobreja, el agua alcanzó niveles suficientes para cubrir dependencias clave, afectando tanto a las áreas de juego como a espacios de almacenamiento y equipamiento deportivo.

Actividad paralizada y daños en el material

El club de tenis de mesa, uno de los principales usuarios de estas instalaciones, ha visto paralizada su actividad sin una fecha clara de reanudación. Desde la entidad han mostrado su preocupación por el estado del material deportivo, que podría haber sufrido daños significativos, así como por el impacto que esta interrupción tendrá en entrenamientos y competiciones previstas en el calendario.

Según nos cuentan fuentes municipales consultadas por la web de informativos Telecinco, no es la primera vez que las lluvias afectan las instalaciones de la Salobreja, ya que arrastran las consecuencias del último tren de borrascas que dejo numerosos daños, como la cubierta de la piscina, ya arreglada.

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El agua afectó también al pabellón donde se encuentra la pista de baloncesto. Aquí el agua caía a chorros.

Activado el plan de preemergencia

Ante la situación generada por las lluvias, el Ayuntamiento activó en la tarde de ayer un dispositivo en fase 0 de Pre-emergencia, coordinado por el área de Emergencias. Esta medida permitió movilizar de forma inmediata a los distintos cuerpos de intervención para dar respuesta a las incidencias registradas y prevenir riesgos mayores.

El operativo desplegado contó con la participación de una dotación de bomberos, varias patrullas de la Policía Local y tres equipos de Protección Civil. Estos efectivos trabajaron de manera coordinada para atender las emergencias, realizar achiques de agua, asegurar zonas afectadas y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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En total, la fuerte tormenta dejó en la ciudad alrededor de una veintena de incidencias, la mayoría relacionadas con acumulaciones de agua en la vía pública, garajes inundados y problemas puntuales en el sistema de alcantarillado.

Vigilancia por la crecida de los ríos

Las autoridades mantienen ahora la vigilancia en la zona de la Vega de los Ríos, donde existe especial preocupación por posibles crecidas derivadas de las precipitaciones acumuladas. Se espera que durante las próximas horas se continúe monitorizando la evolución de la situación para actuar con rapidez en caso de que se produzcan nuevos episodios de riesgo.

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que, una vez que las condiciones lo permitan, se procederá a una evaluación detallada de los daños en las instalaciones de La Salobreja. El objetivo es restablecer la actividad deportiva en el menor tiempo posible.

Evaluación de daños y vuelta a la normalidad

Este episodio vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos. Tanto desde el consistorio como desde los colectivos afectados se insiste en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y adaptación para minimizar el impacto de futuras situaciones similares.

Mientras tanto, la ciudad de Jaén trata de recuperar la normalidad tras una jornada marcada por las lluvias que les mantiene en estos momentos en una calma tensa pendientes del cielo.