En Cataluña los cielos estarán nubosos con probables lluvias en forma de chubasco o tormenta localmente fuerte

Termómetros por encima de 30 grados para la próxima semana: la AEMET anticipa la llegada del calor con valores altos para mayo

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Las temperaturas mínimas y máximas subirán este lunes en la mayor parte de la Península y Baleares a excepción de Cataluña, donde se esperan lluvias que podrán ser localmente fuertes especialmente en Girona, donde se activará el aviso amarillo por precipitaciones durante la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en casi toda la Península y Baleares, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna. En Cataluña, los cielos estarán nubosos con probables lluvias en forma de chubasco o tormenta que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el nordeste por la tarde y en los litorales durante la primera mitad del día.

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En el extremo norte peninsular, el flujo del noroeste y la llegada de un frente a Galicia a última hora del día traerán intervalos de nubosidad baja y lloviznas dispersas. En las sierras del sureste, los prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos. Se prevén además bancos de niebla matinales en la mitad norte peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña.

Las temperaturas subirán en la Península y Baleares

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la Península y Baleares, sin cambios en los litorales atlánticos y de Cataluña, donde pueden descender ligeramente. En Murcia, los termómetros alcanzarán los 29ºC mientras que en provincias como Sevilla, Córdoba y Badajoz se podrían alcanzar los 27 o 28ºC. Las mínimas también aumentarán en la mitad oriental y Baleares, con un ligero descenso en el noroeste y sin cambios significativos en el resto. Asimismo, se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos.

El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en los litorales, con predominio de componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado, con posibles intervalos fuertes en el norte de Galicia.

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Por su parte, en Canarias los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y el alisio soplará moderado con intervalos fuertes.