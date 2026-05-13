Antoni Mateu 13 MAY 2026 - 06:00h.

'El Niño' y 'La Niña' son dos fenómenos meteorológicos naturales que se originan en el Océano Pacífico Ecuatorial y que tienen impacto en el estado climático global

Un episodio del fenómeno ‘súper El Niño’ amenaza con irrumpir entre mayo y julio para dejar temperaturas récord jamás registradas

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Las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial se calientan de forma natural, aunque no siempre con patrones regulares de oscilación. Aquí los vientos alisios son los protagonistas, ya que el debilitamiento de estos -o su inversión- produce cambios en la atmósfera. Como resultado, se altera el patrón de temperaturas, tormentas y vientos al alza. Pero de cara a este verano, esto podría ser más pronunciado.

¿El resultado? Con los datos preliminares, un fenómeno que se equipararía a los que tuvimos en las temporadas 2015-2016 o 1997-1998. Es decir: una anomalía térmica en torno a los 1,5 y los 1,9 de incremento térmico durante, al menos, tres meses consecutivos. Y todo ello, debido a un episodio fuerte de "El Niño", como se considera en las escalas de medición.

¿Tendremos un verano más caluroso este año?

Para este 2026, tanto el Centro Europeo de Previsiones a Plazo Medio (ECMWF) como la NOAA predicen en torno al 20 y el 25% de probabilidades de que 'El Niño' roce -o incluso, llegue a superar- los 2 grados de desfase de temperatura. De acuerdo con la clasificación, esto sería un 'El Niño' muy fuerte y, precisamente, equiparable a los de los períodos antes mencionados.

Sin embargo, este supuesto se basa en los cálculos preliminares basados en los actuales parámetros recogidos, aunque todavía es pronto para confirmar este escenario. Otra situación ajena a este fenómeno es el incremento -tanto en temperatura como en duración- de los veranos por culpa del calentamiento global.

Aún con el fenómeno natural de por medio, ¿tiene el cambio climático algo que ver con que este verano tengamos posibilidades de un 'súper El Niño'?

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¿Este verano será más cálido por culpa de 'El Niño' o por el calentamiento?

El fenómeno de 'El Niño' viene complementado por 'La Niña', que en este caso es el descenso de las temperaturas superficiales del Pacífico Ecuatorial. Ambos son fenómenos que suceden en la misma zona geográfica del planeta. Pero con un calentamiento global galopante que ya situó 2025 en 1,44 grados de media superiores a los períodos preindustriales, ¿hay alguna relación entre ambos?

El cambio climático causado por la actividad humana, lo que provoca es un incremento de las temperaturas generalizado, basal, sistémico y a escala global debido a la emisión desmesurada de gases de efecto invernadero. Por su parte, un fenómeno como 'El Niño', sólo afecta durante un tiempo determinado y lo hace debido a un cambio de dinámicas.

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Sin embargo, sí que un calentamiento generalizado y en auge modifica las condiciones climáticas iniciales de fenómenos como 'El Niño', amplificando sus efectos o agudizando sus consecuencias, haciendo que estas sean más marcadas.

¿Dónde se notaría el efecto de un 'súper El Niño'?

Aunque en España podríamos notar temperaturas más altas debido al propio incremento generalizado, son los países más cercanos al trópico y hemisferio sur los que quedarían más expuestos: India, Perú, Sudáfrica o Australia son algunos de los nombres de la lista, aunque los efectos no serían iguales en todos sitios.

Desde la alteración de las lluvias monzónicas, hasta provocar sequías agresivas e incendios mucho más difíciles de controlar. Pasando por pérdidas económicas por daños en infraestructuras o por pérdidas masivas de cultivos por culpa de las condiciones climáticas adversas.