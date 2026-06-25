Tormentas y descenso de las temperaturas a escasos días de acabar junio: se espera calima y granizo en distintos puntos del país
La jornada de este jueves 25 de junio se presenta cálida, aunque con un descenso en las temperaturas
Se podrán ver cielos enrarecidos y con ciertas tormentas en el noroeste
Aunque estos días de finales del mes de junio vengan con cierto descenso de las temperaturas, abandonar la ola de calor no significa que los termómetros no indiquen todavía altos valores. Con avisos por altas temperaturas en el norte, esta jornada de jueves 25 de junio se presenta cálida, aunque con unos grados por debajo en comparación con esta última semana.
El ambiente será mucho más habitual para esta época del año, con sensaciones de temperaturas que siguen siendo altas pero ya no sofocantes. Hay por delante una jornada marcada por intervalos de nubosidad abundante en todo el territorio, además acompañadas por nubes de calima, por lo que los cielos se presentarán enrarecidos y con ciertas tormentas en el noroeste, pudiendo volverse severas con granizo, según informan desde Meteored.
Tormentas y descenso de las temperaturas
Durante este jueves 25 de junio, en el tercio norte habrá lluvias, especialmente en la cornisa cantábrica, en Galicia, en el Valle del Ebro y por la tarde volverán a verse tormentas, sobre todo en zonas de montaña del nordeste peninsular. En el archipiélago canario se presentará nubosidad abundante, especialmente al norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, se presentarán datos de apenas 29 grados de máxima en Sevilla, Cáceres, Salamanca y 28 en León.
En otras zonas del interior como Madrid, la temperatura seguirá superando la barrera de los 30 con 33 grados, en Bilbao bajan hasta los 32, en Santander 25, se mantienen las temperaturas muy altas en el Valle del Ebro con estos 39 de Zaragoza y en el Mediterráneo jornada sin duda perfecta para disfrutar de la playa.
Mañana viernes se verán pocos cambios, de hecho las temperaturas subirán muy poco, un grado o dos, sin ser un descenso muy notable y vamos a tener sí que es cierto fuertes lluvias en el tercio norte peninsular y tormentas por la tarde en zonas de montaña.
Se mantendrá todavía la calima y un viento suave que comenzará a soplar sobre todo al sur de Baleares y en el entorno del mar de Alborán. En Canarias se podrán desarrollar algunos chubascos.