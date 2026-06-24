Antoni Mateu 24 JUN 2026 - 19:00h.

'El Niño' y 'La Niña' son dos fenómenos climáticos naturales que, respectivamente, calientan y enfrían las aguas del Pacífico. Explicamos sus efectos y si afectará a España

Un episodio del fenómeno ‘súper El Niño’ amenaza con irrumpir entre mayo y julio para dejar temperaturas récord jamás registradas

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Entre junio y agosto se espera un aumento de temperaturas globales mucho más intenso por el calentamiento del Pacífico. La NOAA confirmó que ha empezado y este año, las probabilidades de que tengamos un 'súper El Niño' son mucho más altas que en otros periodos.

No sólo el aumento de las temperaturas sería protagonista: también la duración. Y es que, de acuerdo con los cálculos actuales, se estima entre un 80 y un 90% de probabilidades de que los termómetros estén al alza hasta el mes de noviembre.

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Más allá del aumento de temperaturas generalizado, ¿cuáles son las consecuencias más inmediatas que conlleva un fenómeno de este tipo? ¿Qué implicaciones tiene para España y cómo vamos a sentir sus efectos en nuestro país?

Las temperaturas preindustriales son basalmente más altas

Los fenómenos que actualmente se producen parten de una base común: se produce calentamiento sobre un escenario ya calentado, lo cual induce a un aumento de las temperaturas superior. Con ello, unos efectos mucho más pronunciados y agudizados. Sin embargo, no es algo que todas las zonas geográficas del planeta noten de manera regular.

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Por su latitud, los territorios españoles quedan más alejados de lo que es el Pacífico, por lo que los efectos que vayamos a notar de 'El Niño' van a ser mucho más débiles que los que puedan experimentar países de esas zonas.

Estos son los posibles efectos de un 'El Niño'

Aunque, por zonas, los efectos se noten más o menos amplificados, el aumento global de temperaturas es mucho más plausible: desde más olas de calor hasta romper récords de termómetros alcanzando temperaturas máximas que este año sienten precedente.

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Del mismo modo que el calor se podría notar más, este también se acumularía más: el agua de los océanos subiría de temperatura. De base, para que se registren este tipo de anomalías, el umbral suele ser de un aumento de, al menos, medio grado durante cinco meses o más.

Como eje de referencia, uno de los periodos más comparados con el fenómeno de este 2026 es el verano del 2015: uno de los más calurosos registrados en la Península Ibérica. Sin embargo, con todo esto encima de la mesa, ¿cuáles son los posibles efectos en nuestro territorio?

Así afectará 'El Niño' a España

España no está en el Pacífico, por lo que los efectos son mucho menos notables. De hecho, la AEMET explica que la relación de afectación es "indirecta y poco consistente".

A pesar de 'El Niño' potenciado que la NOAA ya ha confirmado, en España, nuestros primeros resortes climáticos -en cuanto a temperaturas del agua se refiere- son el Mediterráneo y el Atlántico. Aunque sí nos afecta por las dinámicas que se producen a escala global.

Los efectos que podamos notar van a estar estrechamente más relacionados con el estado de estas aguas y, por ende, si sube la temperatura a nivel global, acaba impactando también en estas zonas.

Hay que prestar atención al Mediterráneo

De cara a unos efectos adversos climáticos que podamos vivir en España, las temperaturas en las aguas del Mediterráneo en verano son las que marcan el ritmo de las cosas. A más acumulación de calor durante el verano en el agua, más virulencia e intensidad en las tormentas después de la temporada estival: las lluvias tienen más probabilidad de ser torrenciales, los vientos tienden a soplar con más fuerza y el granizo que se forma es más grande.

En pleno verano tenemos escenarios como una mayor sensación de bochorno en zonas costeras; más calor durante el día y más noches tropicales -por encima de los 20 grados- y tórridas -más de 25 grados-. Incluso, noches infernales -que no bajan de los 30 grados-.