Estas altas temperaturas serán notables a partir del sábado y especialmente durante el domingo

El calor no da tregua y pone en aviso a ocho comunidades autónomas: Andalucía y Extremadura, en alerta por temperaturas de hasta 42 grados

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Las temperaturas siguen subiendo y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya advierte de la llegada de una posible segunda ola de calor este fin de semana. Los termómetros se mantendrán por encima de los 36-39 grados, un calor notable a partir del sábado y especialmente durante el domingo.

Son ocho las comunidades autónomas que este viernes continúan bajo avisos por calor: Galicia, Andalucía y Extremadura estarán en aviso naranja, mientras que Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid se encuentran en aviso amarillo.

Temperaturas "muy altas y persistentes"

La Aemet ha explicado que se superarán los 36-39 grados en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán. Se podrán alcanzar los 39-41 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía. También se podrán dar rachas muy fuertes de viento, superiores a los 80 km/h de levante en el Estrecho.

Por la noche las temperaturas también serán altas, con mínimas tropicales por encima de 20 grados en los litorales mediterráneos y el sudoeste. Además, en los valles incluso se podrán dar noches tórridas por encima de 25 grados.

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El sábado, las temperaturas superarán los 41 grados en los valles del Guadalquivir y Guadiana, aunque el domingo es cuando se registrarán los valores más elevados del fin de semana. La Aemet espera unas temperaturas muy altas de forma generalizada, aunque el calor será especialmente notable en el norte de la península, donde los termómetros podrán superar los 40 grados.

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La Aemet habla de un episodio de temperaturas muy altas con "peligro importante" sobre todo para las actividades al aire libre y las personas vulnerables y advierte del aumento de peligro en los incendios forestales.