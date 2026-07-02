La AEMET avisa de un episodio de calor intenso que dejará temperaturas de hasta 42 ºC entre el domingo y el lunes

Un 'domo de calor' llega a España: se esperan noches tropicales y temperaturas "próximas a los 44 grados"

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de un episodio de temperaturas muy altas y persistentes que afectará a la Península y Baleares a partir de este domingo y que se prolongará durante buena parte de la próxima semana. El momento más crítico se espera entre el domingo y el lunes, cuando los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 42 ºC en algunos puntos del país.

El organismo advierte de que se espera un nivel de peligro importante, especialmente durante las horas centrales del día, con un mayor riesgo para quienes realicen actividades al aire libre y para los colectivos más vulnerables, como las personas mayores o con enfermedades cardiovasculares. Durante el pico del episodio, las temperaturas máximas se situarán entre 36 y 38 ºC en buena parte de la Península y el interior de Baleares. Los valores serán aún más elevados en varias zonas del país:

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38-40 ºC en los valles del Miño y del Ebro, las depresiones del nordeste y el cuadrante suroccidental, 40-42 ºC en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y 34-36 ºC en los valles interiores del Cantábrico, con hasta 38-40 ºC en su sector oriental durante el lunes. Además, la AEMET avisa de que las noches también serán muy cálidas, dificultando el descanso en amplias zonas del país.

El calor irá en aumento durante el fin de semana

La previsión apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas entre el viernes y el sábado, especialmente acusado en el tercio norte.

En el oeste de Galicia se alcanzarán entre 36 y 39 ºC durante el sábado, mientras que el cuadrante suroccidental registrará 38-40 ºC. La Meseta Sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste también superarán ampliamente los 36 ºC. La AEMET recuerda que este episodio supondrá un riesgo elevado para la salud, sobre todo durante las horas de mayor insolación, por lo que recomienda extremar las precauciones y evitar la exposición prolongada al sol.

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Asimismo, el organismo advierte de que el riesgo de incendios forestales aumentará de forma generalizada hasta alcanzar valores muy altos en numerosas zonas del territorio.

Descenso de las temperaturas a partir del miércoles

Aunque existe elevada incertidumbre sobre la evolución del episodio, la previsión actual indica que el lunes podría comenzar un descenso térmico por el extremo oeste peninsular, que se extendería al Cantábrico durante el martes.

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Sin embargo, en el sur y el este peninsular las temperaturas podrían mantenerse sin cambios o incluso seguir aumentando durante esos días.

Será a partir del miércoles cuando, previsiblemente, se produzca un descenso más generalizado de los termómetros, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas en buena parte del país. La agencia señala que, si se mantienen las previsiones actuales, entre el domingo y el martes podría llegar a configurarse una ola de calor, aunque insiste en que todavía existe incertidumbre sobre su duración.

Además, el inicio de la próxima semana podría venir acompañado de un aumento de la inestabilidad atmosférica, con tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas. La evolución de una DANA será determinante para conocer el alcance de estos fenómenos en los próximos días.