Agencia EFE 02 JUL 2026 - 10:07h.

En aviso naranja se encuentra Andalucía y Extremadura, donde se podrán superar los 40 grados

Una nueva cúpula de calor amenaza a España: el sábado comenzará el episodio más intenso del verano con temperaturas muy altas

Compartir







El calor no da tregua y hoy son ocho las comunidades autónomas que se encuentran bajo avisos por calor. Andalucía y Extremadura siguen en nivel naranja por temperaturas muy altas en el sureste peninsular, donde podrán superarse los 42 grados en distintos puntos de Jaén, Sevilla y Córdoba.

En nivel amarillo de aviso, también por calor, se encuentra Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUEDE INTERESARTE Las comunidades ofrecen ayudas directas para comprar aire acondicionado por el calor extremo

Calor, viento y temporal marítimo

Por temporal marítimo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora se suman con avisos amarillos Baleares y Andalucía. Las fuertes rachas afectarán a la isla de Menorca y a Cádiz. Solo por fenómenos costeros también están bajo aviso amarillo Cataluña y Galicia. En Ampurdán, Gerona, las olas podrán llegar a los tres metros.

PUEDE INTERESARTE Aislamientos exprés que se pueden hacer en casa y que reducen el calor sin encender el aire acondicionado

Hará mucho calor en diversos puntos de Andalucía, con niveles de hasta 40 grados incluso en el litoral de Huelva. También se alcanzarán esas máximas en buena parte de Extremadura, con avisos naranjas en ambas provincias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se superarán niveles de 36-39 grados en otras muchas zonas con avisos amarillos, especialmente en la meseta sur. En la provincia de Jaén se podrán superar puntualmente los 42 grados en el valle del Guadalquivir y en las zonas de Morena y Condado.

En la provincia de Madrid se alcanzarán 36 grados en la zona sur, las vegas y el oeste del territorio, y 34 grados en la sierra.