El calor no da tregua y pone en aviso a ocho comunidades autónomas: Andalucía y Extremadura, en alerta por temperaturas de hasta 42 grados
En aviso naranja se encuentra Andalucía y Extremadura, donde se podrán superar los 40 grados
Una nueva cúpula de calor amenaza a España: el sábado comenzará el episodio más intenso del verano con temperaturas muy altas
El calor no da tregua y hoy son ocho las comunidades autónomas que se encuentran bajo avisos por calor. Andalucía y Extremadura siguen en nivel naranja por temperaturas muy altas en el sureste peninsular, donde podrán superarse los 42 grados en distintos puntos de Jaén, Sevilla y Córdoba.
En nivel amarillo de aviso, también por calor, se encuentra Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Calor, viento y temporal marítimo
Por temporal marítimo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora se suman con avisos amarillos Baleares y Andalucía. Las fuertes rachas afectarán a la isla de Menorca y a Cádiz. Solo por fenómenos costeros también están bajo aviso amarillo Cataluña y Galicia. En Ampurdán, Gerona, las olas podrán llegar a los tres metros.
Hará mucho calor en diversos puntos de Andalucía, con niveles de hasta 40 grados incluso en el litoral de Huelva. También se alcanzarán esas máximas en buena parte de Extremadura, con avisos naranjas en ambas provincias.
Se superarán niveles de 36-39 grados en otras muchas zonas con avisos amarillos, especialmente en la meseta sur. En la provincia de Jaén se podrán superar puntualmente los 42 grados en el valle del Guadalquivir y en las zonas de Morena y Condado.
En la provincia de Madrid se alcanzarán 36 grados en la zona sur, las vegas y el oeste del territorio, y 34 grados en la sierra.