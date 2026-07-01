Una nueva cúpula de calor amenaza a España: el sábado comenzará el episodio más intenso del verano

Una nueva cúpula de calor se instalará sobre España desde el sábado, dejando temperaturas extremas en gran parte del país y noches tórridas

El calor pondrá mañana en aviso a ocho CCAA, con Extremadura y Canarias en nivel naranja y viento y olas en el archipiélago

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Esto es lo que tenemos hoy, pero lo que nos viene es aún peor, se puede explicar a través de la nueva cúpula de calor que ya está en camino hacia España, apenas unos días después de la que afectó al país la semana pasada.

La meteoróloga ha señalado que la cúpula de calor de la semana pasada todavía no ha terminado de abandonar Europa, desplazándose hacia el este del continente, cuando ya comienza a aproximarse un nuevo episodio de calor extremo. Este jueves ya se empiezan a notar los primeros efectos, con un aumento progresivo de las temperaturas que sirve como antesala de un episodio mucho más intenso.

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El sábado llegará el momento más crítico

Según la previsión, lo peor llegará a partir del sábado, cuando la nueva cúpula de calor se instale sobre gran parte del territorio español, favoreciendo la estabilidad atmosférica y disparando los termómetros durante varios días.

La principal diferencia respecto al episodio anterior es que, en esta ocasión, el tercio norte peninsular se verá menos afectado, por lo que comunidades del norte podrán registrar temperaturas más moderadas que el resto del país.

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A pesar de ese alivio relativo en el norte, las noches seguirán siendo especialmente sofocantes en prácticamente todo el territorio, incluidos Baleares y Canarias. Estas denominadas noches tórridas, en las que la temperatura apenas desciende durante la madrugada, dificultan el descanso y aumentan el riesgo para la salud, especialmente entre personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante este nuevo episodio de calor extremo, los expertos recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y reducir la actividad física al aire libre, ya que las temperaturas podrían alcanzar valores muy elevados en amplias zonas del país durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.