En Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana las temperaturas podrán superar los 42 grados

Temperatura de récord en Carcaixent, Valencia, donde los termómetros podrán alcanzar hasta los 44 grados

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Las altas temperaturas no dan tregua en esta segunda ola de calor del verano que está golpeando toda España y que alcanzará récord de temperaturas el martes 7 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de "peligro extraordinario" en diversos puntos de la Península.

Este lunes son quince las comunidades autónomas que se encuentran bajo avisos naranjas con peligro importante por calor, dos bajo avisos amarillos. Sin embargo, la Aemet activa para mañana el aviso rojo, nivel máximo de alerta, en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana por temperaturas que podrán superar los 42 grados.

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El martes, tres comunidades en aviso rojo

Se espera que estos avisos rojos por calor den comienzo a las 12 horas del martes en el litoral sur de Valencia, donde los termómetros podrán alcanzar hasta los 44 grados en la zona de Carcaixent. A las 13 horas se activaría el aviso rojo en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en la depresión central de Lleida, donde las máximas alcanzarán los 42 grados.

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En el resto de comunidades, las previsiones apuntan a temperaturas por encima de los 36 grados, rozando los 43 en los puntos de Morena y Condado en Jaén y en la campiña cordobesa.

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Se esperan máximas de 41 en el litoral norte de Valencia, sur de Huesca, en el bajo Aragón de Teruel y en diversos puntos de Zaragoza, Tarragona, Badajoz, Cáceres y Navarra.

Se podrá ver alguna tormenta en puntos de Cantabria, Álava y distintos puntos de Castilla y León, que además podrá ir acompañada de rachas de viento muy fuertes y de forma puntual, también de granizo.