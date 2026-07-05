La Aemet no descarta que la segunda ola de calor se pueda extender hasta el próximo jueves

España soporta temperaturas sofocantes que repuntan aún más este domingo con la segunda ola de calor: 14 comunidades en alerta

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La segunda ola de calor ya está en España y lo peor se espera para mañana. Hoy tenemos una jornada de altas temperaturas donde termómetros marcan 38ºC en Vigo y 41ºC en Sevilla. Pero mañana subirán todavía más y se esperan los 40ºC en Girona o Bilbao y 43ºC en Córdoba.

El martes bajarán en el extremo norte pero en el este se mantendrá ese calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que la ola de calor se extenderá hasta al menos el próximo miércoles y no descartan que pueda llegar hasta el jueves.

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"Temperaturas diurnas y nocturnas muy altas en la Península y Baleares hasta, al menos, el miércoles 8. Calor intenso también en Canarias. Peligro importante e incluso extraordinario. ¡Precaución!", ha señalado la propia Aemet en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter.

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El lunes se registrarán nuevos ascensos térmicos en el país

Después de este fin de semana marcado por las altas temperaturas, se espera que el lunes se experimenten nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, meseta norte y el tercio este peninsular, mientras que en el oeste de Galicia se espera la entrada del flujo marítimo que hará descender las temperaturas, de manera notable en áreas litorales.

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La Aemet explica que se espera que las temperaturas máximas alcancen este lunes los 37-39 grados en el Cantábrico oriental, en el interior de la Comunidad Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40 grados localmente. Se repetirán los 39-41 grados de estos días en el cuadrante suroccidental y los 42 en el valle del Guadalquivir, en el valle del Ebro y en depresiones del nordeste.