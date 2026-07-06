Agencia EFE 06 JUL 2026 - 09:45h.

La Aemet mantiene activos los avisos amarillos y naranjas en todo el país, donde se podrá superar los 42 grados

La segunda ola de calor se podrá extender hasta el próximo jueves: este lunes subirán todavía más las temperaturas

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La segunda ola de calor que está golpeando España deja este lunes temperaturas extremas en prácticamente todo el país. En diversas zonas de la Península y de las islas, las máximas superan los 36-38 grados y amenazan con llegar a 42 grados en los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, áreas del suroeste y de forma puntual en el interior de Galicia y zonas bajas del Pirineo de Lleida.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos amarillos y naranjas en todo el país y habla de extremar las precauciones. También avisa de que estas altas temperaturas elevan este lunes los riesgos de incendios forestales en zonas de la Península y Baleares.

Todas las Comunidades Autónomas bajo avisos

A partir del mediodía, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana estarán bajo aviso naranja por calor, una alerta que se adelantará en la isla de Gran Canaria (Canarias), manteniéndose activa a partir de las 11 horas.

Las otras dos comunidades que activarán también avisos, aunque en este caso de nivel amarillo, son Baleares y Murcia, según las predicciones de la Aemet.

Se esperan tormentas, que vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento, en el centro peninsular, en la meseta sur y en el este de Extremadura. El viento también podrá golpear de forma aislada otros puntos de los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León. En las costas gallegas y asturianas se prevén nubes bajas y algunas brumas.

En el resto de la Península y Baleares se verán cielos despejados con algunas nubes altas, mientras que en Canarias, los cielos vendrán con intervalos nubosos esperando además una entrada de calima.

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Suben las máximas, pero también las mínimas

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, la meseta norte y, de forma notable, en el Cantábrico oriental. Los termómetros podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares.

En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el suroeste peninsular y, puntualmente, en el interior de Galicia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida, incluso podrán alcanzarse los 39-41 grados.

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Las mínimas, por su parte, aumentarán en prácticamente toda la Península. No bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y en el sur de Gran Canaria.

Temperaturas por encima de los 39 grados

Se alcanzarán hasta 41 grados en puntos de Jaén y Tarragona, también en distintas zonas de Badajoz y de Cáceres, y en la ribera del Ebro de Navarra.

Hasta 40 grados en Cádiz, Huelva, sur de Huesca, bajo Aragón de Teruel, zonas de Zaragoza y diversos puntos de Ciudad Real y Extremadura.

En Madrid, los termómetros podrán subir hasta 39 grados en toda la provincia excepto en la sierra, donde las máximas se quedarían en los 37 grados.

El viento será de componente este en los litorales, excepto en Canarias, que será de componente norte y moderado. Se esperan rachas muy fuertes de levante en el Estrecho durante la madrugada.