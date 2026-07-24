Agencia EFE 24 JUL 2026 - 10:01h.

El calor sofocante deja a la provincia de Almería en aviso rojo, mientras que en diversos puntos de la península, este fin de semana se disfrutará de una notable bajada de las temperaturas

Alerta amarilla en Aragón, Asturias, Galicia y Valencia por tormentas, que podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento o granizo

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En plena tercera ola de calor del verano, el calor sofocante deja a la provincia de Almería en aviso rojo por peligro extraordinario con temperaturas de hasta 44 grados a la sombra, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, en diversos puntos de la península se disfrutará de una notable bajada de las temperaturas, principalmente en el noroeste del país.

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Este fin de semana descienden las temperaturas, aunque volverán a ser extremas la semana que viene

Andalucía activa el nivel rojo en la provincia de Almería, donde los termómetros alcanzarán 44 grados en áreas del valle del Almanzora y en Los Vélez, mientras que en la provincia de Málaga, en nivel naranja, el termómetro subirá hasta los 40-41 grados en zonas de Sol y Guadalhorce.

Bajo aviso naranja por peligro importante también se encuentra Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra y La Rioja. Las máximas rozarán los 40 grados en la isla de Mallorca y los 37 grados en el Pirineo de Lleida. Aragón también está en naranja por registros de 39 grados en las provincias de Teruel y Zaragoza, mientras que en Castilla-La Mancha el nivel naranja solo afecta a la provincia de Albacete.

En Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Valencia el aviso es amarillo, al igual que en la ciudad autónoma de Ceuta, por registros que oscilarán entre los 36 y los 39 grados. El archipiélago canario sigue con alerta amarilla por fuertes rachas de viento, hasta 80 km/h, y por mala mar.

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En cuanto a las tormentas, la Aemet ha señalado que afectarán a las comunidades de Aragón, Asturias, Galicia y a la provincia de Valencia, donde en todas ellas se ha activado la alerta amarilla. Estas podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento y/o granizo.

La Aemet también ha advertido de que, a pesar de la bajada de las temperaturas en diversas zonas del país, el riesgo de incendio es muy alto o extremo en la mayor parte del territorio.