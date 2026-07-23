El gráfico elaborado por un investigador de la Aemet muestra que las olas de calor son cada vez más abundantes y de mayor tamaño

Desde 1975, se han registrado un total de 81 olas de calor, sin embargo, 56 de ellas han ocurrido desde el año 2000

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España atraviesa su tercera ola de calor del verano, unas temperaturas extremas que no dan tregua y que mantienen activos durante la jornada del jueves avisos rojos y naranjas en múltiples comunidades. No se trata de un fenómeno puntual, sino que estas olas de calor se presentan cada vez más seguidas y solapadas, y así lo demuestra el análisis de los episodios de calor extremo de los últimos 50 años.

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Un investigador de la Aemet ha elaborado una gráfica que muestra de forma visual las características de estos fenómenos en los últimos 24 veranos. Al principio, las olas de calor se muestran pequeñas y aisladas, pero según avanza el tiempo, cada vez son más abundantes y de mayor tamaño.

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2003, el año que marcó un antes y un después

Los meteorólogos hablan así de los 'trenes de olas de calor', que ya se han convertido en un patrón veraniego. Desde 1975, se han registrado un total de 81 olas de calor, sin embargo, llama la atención que 56 de ellas han ocurrido desde el año 2000, fecha en la que los efectos del calentamiento global se aceleran.

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"A partir del año 2000, las olas de calor van a más, tanto en número y extensión, como en intensidad y duración", explica Francisco Martín, Meteorólogo de Meteored.

En el gráfico se muestran dos olas que destacan, las de 2017 y la de 2022, pero la de junio de este año comparte similitudes en intensidad y duración con la de agosto de 2003, un año que "marcó un hito" en cuanto a temperaturas extremas, tal y como explica Martín.