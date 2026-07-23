Una montaña rusa térmica: del calor sofocante a una bajada de hasta 10 grados en apenas 48 horas

Una masa de aire polar provocará un descenso de entre 6 y 10 grados en buena parte de España, aunque el alivio durará solo unos días

Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha activan el aviso rojo por calor: la Aemet alerta de que los termómetros alcanzarán los 44 grados

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Después de varias semanas marcadas por temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año, España afronta un importante cambio de tiempo. Una masa de aire polar llegará este viernes por el noroeste peninsular y provocará un descenso térmico generalizado que dejará los termómetros entre seis y diez grados por debajo de los valores registrados durante los últimos días.

El primer episodio fresco del verano

Desde mediados del mes de mayo, las temperaturas han permanecido muy por encima de la media habitual, encadenando jornadas de intenso calor en buena parte del país. Sin embargo, este episodio supondrá un cambio de tendencia: "Llevamos desde mediados del mes de mayo con unas temperaturas más altas de lo normal y este va a ser el primer episodio veraniego en el que los termómetros se van a situar por debajo de lo habitual en estas fechas."

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La entrada de aire frío comenzará por Galicia antes de extenderse progresivamente al resto de la Península: "Mañana llega por Galicia una masa de aire polar. Esto no quiere decir que vayamos a pasar frío, pero sí traerá un descenso térmico de entre 6 y 10 grados que recorrerá toda la península."

El calor extremo pierde fuerza

El contraste será especialmente visible si se compara la evolución de las temperaturas durante los próximos días. Este jueves todavía se alcanzarán máximas superiores a los 40 grados en varios puntos del país. Sin embargo, el viernes los valores más elevados desaparecerán del noroeste y el sábado el calor intenso quedará restringido al litoral mediterráneo y algunas zonas del sur peninsular.

El descenso permitirá disfrutar de un ambiente mucho más llevadero tras varias semanas consecutivas de calor intenso. Pese a esta bajada de temperaturas, la previsión apunta a que el descanso será breve: "La tregua va a durar poco porque la previsión es que la próxima semana el calor vuelva a las andadas."

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Los modelos meteorológicos ya anticipan un nuevo ascenso térmico a partir de la próxima semana, por lo que la montaña rusa de temperaturas continuará durante los próximos días, alternando episodios de calor intenso con breves periodos de alivio.