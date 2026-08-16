Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura mantendrán avisos por lluvias y altas temperaturas

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Diez comunidades autónomas estarán en aviso este lunes por calor y tormentas con granizo mientras la dana persiste en el suroeste de la Península. Asimismo, se darán rachas muy fuertes de viento que afectarán especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura mantendrán avisos por lluvias y altas temperaturas, mientras que la Comunidad Valenciana lo hará por lluvias y tormentas. Asimismo, Baleares, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid activarán alertas por altas temperaturas.

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Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur

La jornada será inestable en diferentes puntos del país. Durante la madrugada podrán continuar las tormentas del domingo en el suroeste, y a partir de las horas centrales del día se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, sur y este peninsular.

El Cantábrico tendrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, y en el Estrecho, Ceuta y Melilla habrá nubes bajas con tendencia a remitir. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con alguna precipitación en las islas montañosas.

Respecto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada en el interior, sin cambios en los litorales y Baleares y con ligeros descensos en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el nordeste, Baleares, Galicia, Madrid y puntos de Castilla y León y Valencia, con máximas que podrían rebasar puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo.

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Las mínimas subirán en el centro peninsular

Entre las capitales de provincia, destacan los 40 grados previstos en Ourense y los 39 de Badajoz, Cáceres y Córdoba. Madrid alcanzará los 36 grados.

Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto de la Península y los archipiélagos, con ligeros descensos en el norte. No bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el nordeste y el Cantábrico.

En cuanto al viento, soplará moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego, con cierzo moderado en el Ebro y tramontana moderada en el Ampurdán. En el suroeste soplará del sur de flojo a moderado, del este y sureste moderado en la vertiente mediterránea y Baleares, y del norte moderado en Canarias.