A partir del jueves, el paso de una vaguada dejará un cambio importante de tiempo en la mayor parte del país con tormentas que podrán extenderse hasta el próximo lunes

Para este miércoles, la AEMET mantiene activa la alerta roja por calor en la Comunidad Valenciana, donde las temperaturas podrán superar los 40 grados

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Después de unos días de tiempo estable y temperaturas elevadas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de un cambio importante de tiempo a partir del jueves debido al paso de una vaguada que dejará tormentas y un descenso de las temperaturas. Durante la jornada de hoy, las temperaturas siguen subiendo a orillas del mediterráneo, pero bajan en el resto de la Península.

Durante la jornada de hoy, cielos cubiertos y temperaturas elevadas

Este miércoles, brillará el sol en la mayor parte del país con temperaturas especialmente elevadas en el este peninsular, además de en puntos del centro y Málaga. Aún así, se esperan lluvias en Aragón, Castilla y León y Cataluña, además de tormentas fuertes en el Pirineo y cordillera Cantábrica.

La Aemet mantiene durante la jornada del miércoles 13 comunidades en alerta por calor. En aviso amarillo se encuentra Baleares, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. En aviso naranja (riesgo importante) se mantiene Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

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Las temperaturas máximas podrán superar los 40 grados en la Comunidad Valenciana, donde la alerta es roja por peligro extraordinario, un aviso que afecta al litoral norte de Alicante, al litoral norte y sur de Valencia.

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En aviso naranja por lluvias y tormentas está Girona, y la alerta amarilla también por tormentas afecta puntos de Lleida, Huesca, Palencia y León, además de Ampurdán y el prelitoral de Girona.

A partir del jueves, importantes tormentas y notable descenso de las temperaturas

La Aemet alerta de un cambio de temperaturas y del estado de los cielos en la mayor parte del país a partir del jueves 20 de agosto, una jornada que estará marcada por lluvias y chubascos principalmente en el norte y este peninsular, todo unido a un importante descenso de las temperaturas que se mantendrán por debajo de los 30 grados.

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El frente entrará por el noroeste peninsular descargando con fuerza en zonas del cantábrico, unas tormentas que podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento y extenderse hacia las islas Baleares

Se espera que estas fuertes tormentas y chubascos vayan a más durante el fin de semana, pudiéndose extender hasta el próximo lunes, principalmente en el extremo norte, explica la Aemet.