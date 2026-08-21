AEMET alerta de fuertes tormentas con rachas que no se descarta que puedan ser huracanadas en Baleares y con avisos naranjas en el litoral de Cataluña

¿Habrá más tormentas en otoño por el calentamiento del mar? Lo que revelan los primeros modelos climáticos

Compartir







Del calor a las trombas de agua. España espera “lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares”, donde ya han sufrido los estragos de las fortísimas tormentas, con reventones térmicos que incluso han dejado vientos de casi 150 kilómetros por hora en Valencia, provocando daños en carreteras, trenes e infraestructuras.

También en Albacete sufrían ayer un intenso aguacero, con vientos de 100 kilómetros por hora, al igual que en distintas localidades de Murcia, como Jumilla, veían torrentes de agua por las calles que han arrastrado sillas o mesas. Las tormentas van a azotar con fuerza, y la alarma está puesta ahora especialmente en Cataluña y Baleares, con especial atención a Mallorca y Menorca, “donde hay posibilidad de que se produzcan rachas muy fuertes, sin descartar que sean huracanadas”, y a puntos del litoral catalán, que AEMET sitúa en aviso naranja.

PUEDE INTERESARTE El desplome de las temperaturas en la Península dejará inestabilidad y tormentas también durante el fin de semana

Cataluña y Baleares, en aviso por tormentas, fuertes lluvias y fenómenos costeros

Ya desde la pasada noche, Palma de Mallorca vivía la madrugada con el cielo iluminado por los relámpagos, señal de que Baleares espera tormentas que podrían dejar hasta 100 litros por metro cuadrado, por lo que las autoridades piden que se extremen las precauciones.

Tras las altas temperaturas, fuertes precipitaciones seguirán sacudiendo a parte del territorio, a menudo acompañadas de vientos que, como se vio ayer, en algunos casos han llegado hasta a tumbar árboles, como grabaron en Murcia.

Del mismo modo, en Barcelona no para de caer agua, e incluso también granizo, esperando también para mañana en aviso amarillo y naranja.

La previsión meteorológica de la AEMET: aviso naranja en Cataluña y amarillo en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya avisaba: “la madrugada del viernes, tormentas muy fuertes en Baleares, especialmente Mallorca y Menorca, con rachas muy fuertes, sin descartar huracanadas”. Y al mismo tiempo, pronosticaba: “Durante el fin de semana la inestabilidad se mantendrá en el nordeste peninsular, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes”; una situación que, como han advertido, puede “extenderse hasta el lunes 24 en el noreste peninsular, aún con elevada incertidumbre sobre la intensidad y las zonas más afectadas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De acuerdo con su última nota informativa, para hoy, viernes 21 de agosto, las precipitaciones persistirán también en el Cantábrico, “aunque irán perdiendo intensidad a lo largo del día, así como en puntos del nordeste peninsular y Baleares, donde serían más dispersas que en la jornada anterior, si bien podrán ser localmente fuertes, e incluso muy fuertes y persistentes, en litorales del sur de Cataluña en la segunda mitad”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Respecto al fin de semana del 22 y 23, “con una incertidumbre creciente, la situación más probable es que la inestabilidad se mantenga en el tercio nororiental peninsular”. No obstante, durante el sábado “hay posibilidad de que los chubascos y tormentas sean localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña, teniendo aún carácter persistente y muy fuerte durante la madrugada, en el este de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y en el Pirineo Central.”

Por su parte, respecto al domingo, “se espera que las tormentas y chubascos localmente fuertes continúen en el noreste peninsular y Comunidad Valenciana”. Además, añaden, “es posible que la situación de precipitaciones localmente fuertes se extienda hasta el lunes 24 en el noreste peninsular, aunque la incertidumbre sobre la intensidad y la localización exacta de los mayores acumulados es elevada”.