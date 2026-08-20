Un niño de 10 años se encuentra en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda

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Un niño de 10 años se encuentra en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio en Burlada, en Navarra, que se había incendiado.

Según ha informado SOS Navarra, el suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada. Además del menor, que ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en este mismo centro ha sido atendida otra persona por inhalación de humo.

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Hasta el edificio del incendio se han movilizado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, cuerpo este último que queda al cargo de la investigación del suceso.

El menor permanece en el hospital

Las mismas fuentes han indicado que el niño se ha precipitado de la vivienda y se encuentra grave, mientras que el incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas. Al lugar del incendio, que ha sido extinguido a las 17:45 horas, se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios, bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias SVB, una ambulancia SVA, agentes de la Policía Municipal de Burlada, de la Policía Foral y un psicólogo de guardia. Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

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Por el momento, las autoridades no han confirmado cuál es el estado actual del menor, que ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de la ciudad con urgencia debido a la gravedad de las lesiones que presentaba justo en el momento de su caída. Además, los sanitarios que acudieron hasta el lugar pudieron estabilizarle, pese a los graves politraumatismos que presentaba el menor.