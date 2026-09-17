Zoe Armenteros 17 SEP 2026 - 11:10h.

La tormenta de lluvias torrenciales se traslada a Murcia tras dejar inundaciones en Valencia y Cataluña

Hallan muerto a un hombre arrastrado con su coche por una riada en Olivella, Barcelona

Compartir







La tormenta de lluvias torrenciales ha dejado un panorama de calles inundadas y plazas arrasadas en Valencia, Cataluña y en Murcia, que también ha sufrido el temporal. La Aemet ha rebajado este jueves la alerta roja por peligro extremo en Cartagena y Mazarrón, aunque no descarta que haya “algún chubasco de intensidad torrencial" en las próximas horas .

En algunos puntos de Cartagena se han producido cortes en vías y se ha enviado una ES-Alert a media mañana con recomendaciones a la población permanecer en sus casas y evitar zonas inundables. En la comarca de Cartagena las lluvias han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado con la paralización de los servicios y las actividades educativas y laborales.