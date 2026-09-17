La tormenta de lluvias torrenciales se traslada a Murcia tras dejar inundaciones en Valencia y Cataluña
Hallan muerto a un hombre arrastrado con su coche por una riada en Olivella, Barcelona
La tormenta de lluvias torrenciales ha dejado un panorama de calles inundadas y plazas arrasadas en Valencia, Cataluña y en Murcia, que también ha sufrido el temporal. La Aemet ha rebajado este jueves la alerta roja por peligro extremo en Cartagena y Mazarrón, aunque no descarta que haya “algún chubasco de intensidad torrencial" en las próximas horas .
En algunos puntos de Cartagena se han producido cortes en vías y se ha enviado una ES-Alert a media mañana con recomendaciones a la población permanecer en sus casas y evitar zonas inundables. En la comarca de Cartagena las lluvias han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado con la paralización de los servicios y las actividades educativas y laborales.
Desactivado el aviso rojo por fuertes lluvias en Cartagena y Mazarrón pero no se descartan chubascos fuertes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado el aviso rojo por fuertes lluvias en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón, que pasa ahora a amarillo, ha informado el Gobierno regional. Esta actualización meteorológica deja a toda la comunidad murciana en riesgo amarillo, excepto el área de la Vega del Segura, donde se mantendrá el nivel naranja hasta las 14:00 horas.
Murcia se paraliza: suspende el pago de la ORA para estacionar
La alerta por lluvias torrenciales suspende el pago de la ORA para estacionar todo el día. Policía Local pide extremar la precaución al volante, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar circular por Ciudad Jardín, Ensanche, Ramón y Cajal y Ronda Ciudad de La Unión debido a acumulación de agua por tromba de agua acaecida en zona de Víctor Beltrí.
Además informan de que está cortado al tráfico el Camino del Sifón, de Santa Ana y El Bohío a Las Tejeras. También hay cortes en rotonda RM 605, de la Guía a Pozo Los Palos; F-37 (C/Fernandez de Moratín) Zona Recinto Ferial Fiestas Santa Ana Pueblo; Rambla de la RMF F-51 entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco; y Antonio Pascual (Nueva La Aljorra).
La Asociación Damnificados DANA critica "la tardanza" del Es-Alert a las 22:08 horas: "No queremos otro 29 de octubre"
La Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia ha criticado "la tardanza con la que este miércoles se activó el sistema ES-Alert para informar a la población ante el episodio de lluvias torrenciales que afectó a Valencia y a numerosos municipios de su área metropolitana". El colectivo asegura que las lluvias provocaron inundaciones, rescates, vehículos atrapados, cortes de carreteras, interrupciones de Metrovalencia y el cierre del aeropuerto, mientras numerosas personas continuaban desplazándose desde sus puestos de trabajo hacia sus domicilios. "La ES-Alert fue enviado a las 22:08 horas, cuando la situación ya había generado numerosas incidencias y muchas personas se encontraban expuestas al riesgo en carreteras y polígonos industriales", según denuncia la Asociación en un comunicado.
Las lluvias en Valencia dejan más de 100 l/m2 con intensidades "espectaculares", rayos y vientos de 100 km/h
Las lluvias que han descargado en la tarde de este miércoles con fuerza en buena parte de la provincia de Valencia se han concentrado en el área metropolitana de la capital, l'Horta Nord y Sud y otras comarcas cercanas como el Camp de Turia, donde en algunos municipios se han superado acumulados de 100 litros por metro cuadrado, con intensidades "espectaculares", rayos y vientos de 100 kilómetros por hora.
La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en su cuenta de X, donde subraya que se han superado los 100 l/m2 en tres estaciones de su red: 106,0 en l'Eliana, en la zona de la Pinaeta del Cel; 102,4 en Chiva-Calicanto y 100,3 en Torrent- Calicanto. Por encima de 90 l/m2 están los registros de Real, Torrent, Vinalesa y Paterna-Parc Tecnològic.
La alerta meteorológica deja sin clases a más de 94.800 alumnos de 13 municipios de Valencia y Alicante
La alerta meteorológica por fuertes lluvias ha dejado sin clases, este jueves, a un total de 94.825 alumnos de 13 municipios de las provincias de Valencia y Alicante, que ha obligado a la suspensión de la actividad lectiva, según los datos recabados por la Conselleria de Educación.
En la provincia de Valencia, 8 municipios han decretado el cierre de clases en Carcaixent, l'Alcúdia, Mislata, Paterna, Alberic, el IES La Vereda y el CEIP Mas de Tous de la Pobla de Vallbona y el IES Enric Soler i Godes, de Benifaió, así como las pedanías del sur de la ciudad de València. En total, son 37.975 estudiantes sin clases.
En la provincia de Alicante hay un total de 56.850 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Elche, Crevillent, Santa Pola, Orihuela costa y Bigastro.
Valencia se recupera: el aeropuerto de Manises vuelve a estar operativo y Metrovalencia circula con problemas
La pista del aeropuerto de Valencia, en la localidad de Manises, vuelve a estar operativa este jueves, tras las lluvias de última hora de este miércoles que provocaron inundaciones y obligaron a desviar 12 vuelos, según informa el gestor Aena en su cuenta de X.
Metrovalencia, que cerró la noche con la circulación de todas las líneas interrumpidas igualmente por las lluvias, ha comenzado este jueves a prestar servicio tras unas de trabajos para solucionar las diferentes incidencias, aunque avisa de "diferentes problemas para garantizar la regularidad del servicio temporalmente".
Se acumulan más de 70 litros por m2 en Cartagena por las intentas lluvias
En la última hora se han registrado en la comarca de Cartagena lluvias de más de 70 litros por metro cuadrado. Las primeras precipitaciones en el casco urbano han comenzado a partir de las 9 horas, aunque en zonas como la diputación de Pozo Estrecho las lluvias se han producido durante la madrugada, donde se ha registrado un acumulado de 36 litros por metro cuadrado.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que se ha suspendido la actividad en centros educativos, centros sociales, centros de día y centros de atención temprana, al igual que en varios municipios de la Región de Murcia que se encuentra en alerta naranja.
La Universidad Politécnica de Cartagena suspende todas las actividades docentes y laborales
El Comité de Emergencias de la Universidad Politécnica de Cartagena ha emitido un comunicado anunciando la suspensión de las actividades docentes y laborales presenciales este jueves, hasta las 15.00 horas, incluidas las labores de las empresas subcontratadas no esenciales. La decisión se adopta después de que la Aemet haya activado el nivel de aviso rojo por lluvias torrenciales en diferentes puntos de la Región
Murcia activa la fase de emergencia, en situación operativa 1 en Mazarrón y Cartagena
El Centro de Coordinación de Emergencias Regional ha enviado un mensaje de alerta a la población de la zona afectada por las inundaciones. Piden a los ciudadanos que eviten los desplazamientos innecesarios y atravesar cauces o zonas inundadas tras la alerta de aviso rojo de la Aemet. Emergencias ha gestionado un total de 73 incidentes relacionados con las precipitaciones, la mayoría de ellos en el término municipal de Cartagena.