La Aemet alerta de fenómenos costeros, con olas que podrán superar los siete metros y fuertes rachas de viento en zonas de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco

Las temperaturas máximas subirán en zonas del Meditrráneo y del interior nordeste peninsular, además de en Canarias, mientras bajan en el resto de la Península

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Tras el paso de la DANA Adam, la llegada de la borrasca Austen pone este viernes en aviso naranja a las provincias del norte peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de fenómenos costeros, con olas que podrán superar los siete metros, y fuertes rachas de viento. Tras sufrir una ciclogénesis explosiva, este fenómeno azotará de forma especialmente notable el Reino Unido y otras zonas del norte de Europa y llegará a España por la zona norte.

Este viernes, se mantiene un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que en Galicia, Cantábrico y Pirineos, la proximidad de la borrasca y sus frentes dejarán cielos cubiertos con precipitaciones que, a últimas horas, es probable que acaben afectando al nordeste de Cataluña.

Cinco comunidades en aviso por viento y fenómenos costeros

La Aemet ha activado el aviso naranja por olas en Asturias, Cantabria, las provincias gallegas de La Coruña, Lugo y Pontevedra, y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. En Cataluña, el aviso amarillo por fenómenos costeros afecta a Gerona, mientras que Tarragona estará en aviso amarillo por viento.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en regiones mediterráneas y del interior nordeste peninsular, además de en Canarias, mientras predominan los descensos en el resto de la Península. Las temperaturas mínimas aumentarán en la mayor parte de la Península, excepto en el tercio sur con pocos cambios, al igual que en los archipiélagos. Las heladas quedarán restringidas a cumbres del Pirineo.

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El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, en general moderado en litorales, Baleares y nordeste peninsular, y flojo en el resto. Sin embrago se esperan fuertes rachas en los litorales del Cantábrico, Ampurdán y en zonas expuestas del bajo Ebro. Es el caso de Tarragona, donde se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora mientras que en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes en zonas expuestas.