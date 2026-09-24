Claudia Barraso 24 SEP 2026 - 18:55h.

La borrasca dejará un descenso de temperaturas generalizado y chubascos por algunas zonas de España

Septiembre será el más cálido desde, al menos, 1950 y podría calificarse como "un mes de verano más", según la Aemet

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Muchas personas ya están empezando a echar de menos el frío y quieren dejar atrás los meses de calor. Este verano ha sido uno de los más calurosos de la historia de España, alcanzando temperaturas extremas y poniendo a muchas comunidades en riesgo alto.

Pero ya quedan solo unos días de que los termómetros alcancen hasta 30 grados en muchos territorios y la Península dará la bienvenida a una vaguada que dejará lluvias, especialmente por las zonas del Atlántico. Pero antes, el país entero atravesará por una ciclogénesis explosiva que, como su nombre indica, habrá un cambio muy brusco a nivel meteorológico, según confirma ‘El Tiempo’.

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La misma fuente confirma que este fenómeno se produce cuando la presión de su núcleo disminuye al menos 24 hectopascales en 24 horas. Por eso, se espera que, a partir del martes, la borrasca profundizará rápidamente en el país y se sufra muy posiblemente un proceso de ciclogénesis explosiva entre el lunes y el martes de la próxima semana.

Las zonas más afectadas por la borrasca

Sin embargo, la trayectoria que seguirá la borrasca apuntará hacia el norte y los efectos solo se notarán en algunas zonas de España. Pero, las lluvias que dejará este frente sí que podría suponer fuertes rachas de viento y algunos chubascos en otras zonas.

El domingo será cuando llegue un cambio de tiempo. Según la predicción del experto, durante esta jornada se extenderá hacia el norte y oeste de España un frente atlántico dejando lluvias en Galicia, Asturias, País Vasco y La Rioja, además de precipitaciones más dispersas en otras zonas.

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A su vez, también podrían producirse chubascos en el Mediterráneo y se podría dar algún aguacero en Canarias. Asimismo, las temperaturas bajarán y habrá viento fuerte en el Estrecho. Aunque la incertidumbre aún es alta y la previsión aún puede cambiar, el portal meteorológico ha avanzado que habrá descensos térmicos casi generalizados entre el lunes y el miércoles. De hecho, las máximas del martes podrían quedar por debajo de los 30ºC en buena parte del país.