El CD Tenerife ha rendido un homenaje a Jesús de Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López

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El CD Tenerife ha rendido este sábado un último homenaje a Jesús de Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el escenario en el que el delantero vivió algunos de los momentos más importantes de su etapa como blanquiazul. Desde las 18:00 horas, aficionados, compañeros y representantes del club se han reunido para recordar al futbolista, fallecido el pasado martes tras el fuerte golpe sufrido durante el encuentro ante el Andorra.

El acto, abierto a toda la afición hasta completar el aforo, tiene lugar en el mismo estadio en el que De Miguel celebró goles y el último ascenso del Tenerife a Segunda División. Este homenaje se suma al resto que se están produciendo por decenas de campos de fútbol españoles en recuerdo del deportista.

Las lágrimas de emoción de Enric Gallego

La despedida cuenta con la presencia de la plantilla, el cuerpo técnico y representantes de la entidad, además de distintos miembros del fútbol español.

Uno de los momentos más emotivos del homenaje ha sido el discurso de Enric Gallego, jugador del CD Tenerife que ha dedicado unas palabras de despedida en representación de todo el equipo: "Hoy nos toca hacer algo que jamás hubiéramos imaginado, hablar de ti en pasado, es tremendamente injusto", ha lamentado.

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"Hoy queremos que este homenaje no sea solo una despedida, queremos que sea también una muestra de cariño, respeto y agradecimiento por todo lo que nos has dado", ha continuado.

Homenajes por otros estadios

Así, los homenajes a Jesús de Miguel están marcando este fin de semana las jornadas de los campos de fútbol españoles. Tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife el pasado martes, los clubes, jugadores y aficionados han comenzado a rendirle homenaje con diferentes actos de recuerdo que se están celebrando durante los partidos de este fin de semana.

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La primera gran muestra de cariño tuvo lugar el viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, durante el Sevilla-Alavés. Los jugadores de ambos equipos y el trío arbitral saltaron al césped con una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y el nombre de Jesús de Miguel. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio y, ya con el partido en juego, el homenaje volvió a repetirse en el minuto 9, cuando el encuentro se detuvo y el estadio dedicó una ovación al futbolista mientras se proyectaban imágenes suyas en el videomarcador.

El mismo gesto se está reproduciendo durante el resto de la jornada. La Rosaleda, en el Málaga-Racing de Santander, y El Plantío, durante el Burgos-Celta Fortuna, también dedicaron un minuto de silencio al delantero y detuvieron el juego a partir del minuto 9 para recordarlo.