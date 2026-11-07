"Estoy bien, mucho mejor y transmitiendo optimismo, hay que luchar, así se sale de todo", expresó el director de orquesta

Luis Cobos no quiso "contar nada de cuestiones familiares ni personales" pero sí dijo que "es algo que le pasa a mucha gente"

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MadridEl músico Luis Cobos confesó este viernes 6 de noviembre estar atravesando un momento complicado de salud, sin concretar demasiado. "Estoy en tratamiento, peleando por la vida, como muchísimas personas", dijo.

En declaraciones al micrófono de Europa Press durante el acto de reconocimiento a los 'Académicos de Honor', con diez artistas en total que recibieron el distintivo, habló sobre su actual estado personal.

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Aunque siempre ha llevado su vida fuera de su ámbito profesional con la máxima discreción, el haber reaparecido con una peluca en la cabeza levantó intrigas entre los periodistas, que le preguntaron cómo se encontraba.

"No he querido hacerlo público, no he hecho ningún manifiesto, no he hecho ninguna conferencia de prensa. Hoy lo digo aquí porque están mis compañeros, mi gente, y es bueno que lo sepan", comenzó a explicarse.

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"Como se ve estoy muy bien y tengo que darle gracias a Dios, a la humanidad y a la suerte, que siempre decía Quijote: "Has de saber, amigo Sancho, que la suerte enemiga de las más grandes desgracias siempre deja una puerta abierta", recordó el compositor.

El presidente de Honor de la Academia de la Música continuó al hilo de esa frase con estas palabras: "A mí me ha tocado encontrar esa puerta. He tenido mucha suerte y estoy aquí por primera vez pero no quiero contar nada de las cuestiones familiares ni personales".

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"Hay que luchar, así se sale de todo", aseguró

Con fortaleza, Luis Cobos admitió que estaba "peleando por la salud y transmitiendo optimismo porque hay que luchar, siendo conscientes de que somos débiles en muchas cosas y tenemos que protegernos".

"En eso estoy, aquí me quedo", manifestó sin querer profundizar más en el tipo de enfermedad que padece. Lo que sí aseguró es que "es algo que le pasa a mucha gente", que él está "mucho mejor" y sin perder "la sonrisa".

Su mensaje fue claro: "La lucha. Hay que fortalecerse, hacer ejercicio, tener una buena dieta y luchar. Así se sale de todo". Respecto a las secuelas de la terapia que está siguiendo, desveló que ha "adelgazado poco, unos tres o cuatro kilos solo".

"Pero lo que pasa es que cuando dejas de tomar pan, alcohol, azúcar, no sé qué, pues te deshinchas. Y entonces soy una persona deshinchada", analizó el director de orquesta manchego.

"No tiene ningún interés, tal vez no debería haber contado nada"

"A lo mejor algún día lo cuento, pero es que no tiene ningún interés. Yo estoy aquí con vosotros, hoy es el día de los miembros, de los académicos y académicas de honor y a eso lo dedicamos", prefirió centrar los focos.

"Me he excedido porque estaba emocionado y tal vez no debería haber contado nada, pero lo he dicho", admitió con cierto aire de arrepentimiento tras haber dado su discurso en la gala de entrega de premios.

Luis Cobos reiteró que "tampoco es un notición". "Cuando tienes algo de esto, hablas y casi todo el mundo tiene a alguien alrededor, es como una pandemia", reflexionó antes de agradecer a todos por acudir.

Raphael, Ana Belén, Carmen Linares, "Berry" Navarro, Diego A. Manrique, Jesús López, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo y Teresa Catalán recibieron galardones por sus trayectorias excepcionales y contribución a la música española.