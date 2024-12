La felicidad de Diego y Martina al recibir los regalos de Papá Noel en Paiporta

Así ha sido el caso de Diego y Martina, dos niños de Paiporta que han tenido la suerte de conocer de primera mano a Papá Noel: "Me ha gustado mucho".

No era la primera vez que Papá Noel estaba en Paiporta: "Yo conocía Paiporta de la Navidad pasada y estaba preciosa, y cuando he volado con el trineo por arriba se me ha caído el alma a los pies. Hemos visto a gente que se ha puesto a llorar, se hecho fotos con nosotros, incluso los padres".