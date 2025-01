La jueza de instrucción titular del número 3 de Orihuela ha reabierto el caso de Henry Alejandro Jiménez Marín, un joven de 20 años al que se le perdió la pista el 1 de enero de 2019 en Orihuela Costa, en Alicante. Por eso, se ha llamado a declarar al principal investigado, un joven islandés que compartía piso con el desaparecido, pero éste no se ha presentado todavía ante el tribunal.

A pesar de que el investigado no se ha presentado ante la jueza, la familia tiene cierta esperanza con la reapertura del caso: "Que hayan reabierto el caso es una buena noticia después de mucho tiempo sin novedades, pero si no hay cuerpo no hay crimen", lamentan.