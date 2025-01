“Él está denunciado por malos tratos psicológicos. Me ha empujado en varias ocasiones… Y a mí me ha destrozado. Éramos una pareja donde él lo tenía que hacer todo y a mí no me dejaba hacer nada. No he podido estar con mis amigas, no he podido salir a ningún sitio. Me cogía el móvil, lo compartíamos todo, redes sociales y todo. No he podido evolucionar como persona”, aseguraba la madre de los niños a la reportera de ‘Vamos a ver’.