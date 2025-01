El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha reiterado este viernes que las ayudas a los afectados por la DANA no deben ir dentro de los "decretos chantaje", sino aparte.

Mazón ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a Canet lo Roig (Castellón) al ser preguntado por el decreto 'ómnibus' aprobado por el Gobierno y por el hecho de que este no incluya la actualización de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica. El jefe del Consell ha indicado que la pérdida de este punto podría afectar a los presupuestos autonómicos "negativamente ".

"Todo lo que beneficie y todo lo que necesitamos en la Comunitat, que viene muy agravado por la DANA, tiene que ir aparte, por lo que lo que hace el PP es exigir de manera permanente que las ayudas DANA, que toda la ayuda para la financiación que necesitamos para hacer frente a ese músculo que necesitamos para poder afrontar lo que estamos haciendo a pulmón no esté dentro de decretos chantaje y vaya aparte y no se mezcle con politiqueos ni con negociaciones extrañas que no conocemos con separatistas", ha subrayado Mazón.