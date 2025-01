Pedro Sánchez mantendrá una reunión este jueves en la delegación del Gobierno con alcaldes valencianos afectados por la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de "desplante institucional" en su visita este jueves a València y ha señalado: "No me ha invitado a la reunión".

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en Fitur, al ser preguntado por la visita mañana de Pedro Sánchez a València.

Pelea política entre Sánchez y Mazón

"No me ha invitado", ha indicado, para agregar: "No salgo de mi asombro con un gobierno que lleva días, semanas y meses diciendo que la Generalitat es la máxima responsable de todo y cuando, por fin, viene a València, no se quiere reunir con lo que él mismo dice que es el máximo responsable, el máximo competente y el único responsable de todo lo que ha pasado".

Y se ha preguntado: "¿Cuándo nos dice la verdad?; ¿Por qué no se nos ha avisado de cuándo y cómo se iban a solicitar las ayudas en Bruselas?; ¿Por qué no se nos ha convocado a una reunión con el comisionado de las ayudas, que es un valenciano que ha preferido reunirse antes con Castilla-La Mancha que con la Generalitat Valenciana?; ¿Y por qué el presidente del Gobierno viene a reunirse con alcaldes y tiene no solo el desplante institucional, sino la peor idea posible que es la de no buscar la mejor coordinación con la Generalitat Valenciana?".

Mazón ha aclarado que "esto no es un asunto de una pelea política entre Mazón y Sánchez, esto no es una descortesía institucional, es que los más perjudicados de esta falta de coordinación o esta falta de ganas de coordinación son los afectados".

Preguntado por si le diría, en una reunión, que las ayudas de Gaza llegan antes que las de la Comunitat, ha respondido: "Le he dicho a la cara que las ayudas que necesita la Comunitat Valenciana son fundamentales. Le he dicho a la cara que no podemos permitirnos la inmoralidad de ayudas con intereses, de ayudas con impuestos; le he dicho que me parece una inmoralidad cobrarle las cuotas a los autónomos afectados por la dana".

Y ha proseguido: "Le digo a la cara también que las ayudas no pueden retrasarse más, que las ayudas a los coches no pueden demorarse más y que la vergüenza de lo que está ocurriendo con el Consorcio de Seguros para todos los que están esperando la devolución de un dinero que ya han pagado es una vergüenza".

