La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha señalado este viernes que los mensajes de WhatsApp que el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) en la Comunidad Valenciana envió a sus compañeros el 29 de octubre "ratifican que los organismos y las agencias estatales no alertaron del desbordamiento del Poyo ".

Ha señalado que todos los mensajes del jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana hacen referencia al río Magro y a la presa de Forata y no mencionan al barranco del Poyo.

"Esos mensajes dejan en evidencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y a todo el Gobierno de España, que falló en sus previsiones y que no alertó a la dirección de la emergencia del Cecopi adecuadamente ", ha asegurado la vicepresidenta.

"No lo sabían, no eran conscientes de lo que estaba pasando, como prueba que desde la Dirección General de Tráfico no se estuvieran cortando carreteras ni se suspendiera el tráfico ferroviario del AVE hasta después de que se hubiera desbordado el barranco", ha señalado.