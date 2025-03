No obstante, la CHJ precisa que la denominada como limpieza de cauces o eliminación de la vegetación no se considera una "medida correctora" con el fin de eliminar el riesgo de inundación existente, ya que la vegetación ejerce "funciones beneficiosas" como evitar la inestabilidad de las orillas, siendo la vegetación arbustiva de primera línea "fundamental" para mejorar la estructura del suelo y frenar la fuerza erosiva de la corriente; aumentar la rugosidad superficial del terreno, disminuyendo la velocidad y la capacidad de transporte sólidos por escorrentía al agua; mantener la calidad de las aguas de un río, ya que actúa como filtro, entre otras.

A este respecto, añade que "no resulta admisible" para la CHJ, entre cuyas funciones figura la atención a los aspectos medioambientales de las actuaciones que promueva o informe, "asociar el concepto de limpieza de un cauce a la eliminación de la vegetación inherente al mismo, pues aparte de la desnaturalización que se le provocaría, se le privaría del principal elemento de fijación de las márgenes, facilitando su erosión y consiguiendo en general un efecto indeseable y contrario al pretendido".

En esta línea, añade que no se puede obviar que los cauces son "sistemas naturales y, por tanto, la presencia de vegetación es algo inherente a los mismos" por lo que las actuaciones de manejo de la vegetación que se realizan "no pretenden la eliminación" de la que haya sino "su mejora y en el ámbito del Dominio Público, que no abarca toda la zona inundable, destacando el papel que juega como principal elemento de retención de sólidos y fijación de las márgenes".