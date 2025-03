La subasta de los preciados instrumentos comenzó el 1 de diciembre de 2024 y finalizó el 16 de diciembre, logrando una participación histórica, co n 27.447 pujas recibidas y una recaudación total de 82.018,54 euros .

Al acto, también ha asistido Elena Ruiz, que consiguió hacerse con la guitarra de Carlos Baute, tras conocer el proyecto a través de las redes sociales del cantante venezolano. "Es una persona muy solidaria y siempre se presta a colaborar en estos temas. Subió en su Instagram una historia de Tony Aguilar hablando sobre el proyecto, en lo que consistía y que él participaba", recuerda Elena. "Al ser un tema que me toca de cerca no dudé en pujar por su guitarra para ayudar y porque, a la vez, me hacía mucha ilusión tener una guitarra suya", añade.