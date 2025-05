Nada más abrir este martes, no han dejado de atender a damnificados que siguen necesitando a Cruz Roja para superar la tragedia. Es el caso de Lourdes, que recibe atención psicológica y asesoramiento, después de quedar atrapada con sus hijos durante las inundaciones. "Yo he tenido que encerrarme muchas veces en el baño a llorar para que no me vieran mis hijos porque tenía que mostrarme fuerte. El día después de la DANA fue Cruz Roja la que acudió a nuestra casa a darnos comida y lo que necesitábamos", recuerda emocionada.