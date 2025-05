Desde esa terrible noche, Verónica sufre lesiones físicas. "Cuando me duele la cadera pienso, esto va a ser para siempre, pero al ver el bar me digo que mereció la pena porque los veo vivos. Me consuela", afirma. Aún así, arrastra secuelas psicológicas. "Durmiendo me daban como escalofríos. Además, me falta concentración, pero todo es parte del estrés postraumático", explica. Hasta hace poco, Verónica aún arrastraba la culpa de no haber podido rescatar a la niña. "Un compañero me ayudó mucho a cambiar mi visión. Me dijo cuántas personas hemos salvado y siempre nos quedamos con las que no". Una recuperación, en la que también ha sido fundamental la relación que mantiene con la familia a la que ayudó a rescatar.