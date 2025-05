Los trabajadores detallan que se enfrentan a "graves problemas en el sistema de audio de las llamadas , sobre todo en días de mucha carga de trabajo" como fue el día de la DANA y en el reciente apagón del 28 de abril . Explican que "no podíamos oír a la persona que llamaba, no había posibilidad de volver a llamar para saber qué emergencia había", además, señalan que en las llamadas "nosotros oíamos", pero "ellos a nosotros no", y que el audio era "bajo y de mala calidad" dificultando entender la emergencia que se estaba comunicando.

También aseguran que el mapa con el que trabajan funciona "más lento, a veces se bloquea y se cierra durante una llamada sin dejarnos posicionar la emergencia, teniendo que esperar que se vuelva a abrir, impidiendo así mostrar a las diferentes agencias dónde se encuentra la persona que necesita ayuda". Y hablan de casos de llamadas "que por defecto el sistema detecta como fallidas, no se consiguen responder, y en muchas de ellas no hay posibilidad de volver a llamar".

También aseguran que no consiguen "desconectar del trabajo, puesto que en días libres se reciben llamadas para cambiar turnos y acudir ese mismo día a trabajar, o para hacer horas extra". "Hay cierta presión en tener que justificar por qué no se acude a horas extra o se dice que no a un cambio, puesto que en la empresa se considera peor perfil para optar a mejoras o ser personal fijo si no se cumplen estas solicitudes", exponen.