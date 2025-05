El Gobierno junto con la asociación de víctimas de la DANA acuerdan que el funeral de Estado será en Valencia

Sánchez traslada a las víctimas de la DANA que trabaja en un plan contra inundaciones para 2026

El funeral de Estado por las 228 víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre se celebrará en Valencia en torno a la fecha del primer aniversario de la tragedia, según han anunciado este jueves las asociaciones de víctimas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se tratará de un funeral "totalmente laico", en el que estarán presentes distintas religiones pero no será religioso como el que se hizo el 9 de diciembre en la Catedral de València, y en su preparación participarán, junto a la Delegación del Gobierno, las tres asociaciones de afectados, han explicado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Desde el Gobierno señalaban también en un comunicado que el presidente había recogido, en la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en València, la petición de las asociaciones de víctimas para la celebración de este funeral de Estado.

Pedro Sánchez, por la recuperación de las infraestructuras

Otros compromisos que según las asociaciones ha asumido Pedro Sánchez tienen que ver con las infraestructuras, en concreto con obras contra las inundaciones en los barrancos del Poyo, Gallego y La Saleta, que tratarán el jueves que viene con la ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Asimismo, las asociaciones han destacado que tendrán participación en la comisión de investigación de la DANA del Congreso, a la vez que han lamentado que siguen "vetadas" a comparecer en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

Los presidentes de las tres asociaciones han calificado de "muy fructífera" la reunión, que ha durado casi tres horas y en la que han participado nueve víctimas; Sánchez se ha comprometido a volver a reunirse en el futuro con ellas y a visitar la zona cero de la DANA.

La Casa Real marcará la fecha del funeral de Estado

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez, ha destacado sobre el funeral de Estado que la fecha definitiva la marcará la agenda de la Casa Real, pero en todo caso será en torno al 29 de octubre próximo y en Valencia, "no en Madrid, ya que las víctimas son de aquí".

El presidente de la Asociación de damnificados Horta Sud, Christian Lesaec, ha señalado que el presidente ha sido "muy cercano y empático" y se ha comprometido también a tratar el problema de los ascensores que siguen averiados -un millar- en una reunión con la patronal de los elevadores.

También le han pedido que se cierren los expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros sobre comercios y empresas afectadas -queda en torno al 22 %-, y que desde el Ministerio del Interior se investiguen algunas sustracciones de vehículos dañados que han acabado en desguaces de fuera de la Comunitat Valenciana.

Piden refuerzo psicológico

La presidenta de la Associació Víctimes de la DANA, Mariló Gradolí, ha señalado que esta reunión supone un reconocimiento a las asociaciones que aún no tienen del Gobierno valenciano, y ha explicado que han pedido al presidente que se refuercen los servicios psicológicos en la zona cero. Preguntada por las declaraciones del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que aún no ha recibido a las asociaciones pero ha dicho que está abierto a hacerlo, Álvarez ha asegurado que Mazón no se ha puesto en contacto con ninguna de las tres.

Sobre que la reunión con Sánchez haya sido casi siete meses después de la DANA, Álvarez ha dicho que "nunca es suficientemente pronto", pero en este caso se ha producido "mucho antes" que con la institución más próxima a los valencianos, la Generalitat, en la que "ni Mazón ni ningún miembro del Consell" ha contactado con ellos.

Lesaec ha señalado que le ha recriminado a Sánchez la tardanza en la reunión y que este le ha respondido que nunca ha querido politizar su presencia y prefería trabajar en la sombra y a través de los ministros que han venido, y Gradolí ha resaltado que han estado en contacto con el Gobierno a través de la delegada, Pilar Bernabé.