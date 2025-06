Los familiares de personas fallecidas en la dana pedirán a Mazón su dimisión en la reunión que le han propuesto

La séptima manifestación contra Carlos Mazón para exigir su dimisión porque "no avisó" en la DANA: "No tenemos paz"

Compartir







Los familiares de personas fallecidas en la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han pedido a la asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia que "transmita al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que, según su opinión, debería de presentar su dimisión" si finalmente se celebra la reunión que la entidad ha propuesto al jefe del Consell en uno de los municipios de la zona cero.

Así lo ha detallado el presidente de la asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, este domingo, en declaraciones a Europa Press Televisión, desde el municipio valenciano de Alfafar, uno de los más afectados por la barrancada. Lesaec ha subrayado que "transmitirá" la petición al 'president' porque "es la opinión de las familias".

PUEDE INTERESARTE PP y VOX alcanzan un acuerdo en Baleares para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025

El portavoz de la asociación de damnificados por la dana ha explicado que antes de la asamblea del viernes, en la que votaron si debían reunirse o no con Mazón, Lesaec llamó personalmente a algunos de los familiares de las víctimas para tener "una pequeña valoración" de ellos, en la que, además de "considerar que era algo válido y necesario, a pesar del dolor que llevan" le transmitieron que "debería de presentar su dimisión".

Finalmente, tras la asamblea, se decidió rescatar una carta que la entidad ya envió al jefe del Consell en marzo, en la que solicitaba "que acudiera a la zona cero" y, de este modo, "en vez de hacer la reunión en el Palau que sea en un edificio municipal de alguno de los municipios afectados", ha señalado.

"Hagamos la reunión allí, hagámosla una vez sepamos con seguridad que, efectivamente, estamos inscritos en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, que son nuestras cortes y además estamos hablando de la investigación de la dana", ha defendido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otra de las peticiones por parte de la asamblea es que las cámaras de los medios de comunicación estén presentes durante la reunión, aspecto que también ha comunicado al gabinete del presidente de la Generalitat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lesaec ha destacado que cuando habló con el gabinete remarcó que la asociación "no tiene nada en contra del Partido Popular, que es un partido como cualquier otro" y así "no malinterpretasen". Para la entidad, el problema es "la figura de Carlos Mazón", al que se ha referido, según la opinión de la asamblea, como "quien ignoró los avisos previos a la dana, no supo gestionar la dana, dijo que llegaba a una hora y luego llegó a otra y quien ha puesto a Salomé Pradas al frente del Cecopi".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Intentamos hacernos oir"

"Nosotros intentamos defender los intereses de todos los asociados, entre los cuales hay votantes del PP y de otros partidos. Somos simplemente una asociación de afectados, damnificados y víctimas que intentamos hacernos oír y que somos conscientes porque estamos en el terreno", ha reivindicado.

Sobre los avances que han logrado hasta ahora, Lesaec ha aseverado que "en algunos aspectos muy poco" y en otros "sí que se ha ido rápido" pero que, desde la asociación, no pensaban que llegarían a estar en Bruselas.

"La actitud, particularmente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sí que pensamos que iba a abrir caminos. Y así se ha producido. La pena es que hayamos tenido que ir a Bruselas para pedir que te atiendan aquí", ha sentenciado.