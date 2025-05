Asociaciones de víctimas de la DANA creen "indignante" que el mandatario valenciano vea en los presupuestos su "salvación"

Una séptima manifestación ha recorrido este jueves el centro de Valencia para exigir de nuevo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA puesto que "no avisó, no previno y no se anticipó". "No tenemos paz", han señalado representantes de las asociaciones de víctimas antes de arrancar la marcha.

En la protesta, que ha coincidido con la celebración de una huelga general convocada por los sindicatos Intersindical, CNT, CGT y COS siete meses después de la tragedia, han reclamado "responsabilidades políticas y penales, transparencia y verdad" y han recordado a las 230 personas que perdieron la vida en las inundaciones.

Detrás de la convocatoria de esta tarde hay más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con asociaciones de víctimas de la DANA, los comités locales de emergencia y la reconstrucción y el Acuerdo Social Valencia. La de este jueves ha sido la séptima movilización después de que se suspendiese la prevista en abril debido al apagón.

"No hay día bueno después de siete meses"

La manifestación ha salido pasadas las 19:00 horas de la plaza del Ayuntamiento entre aplausos y encabezada por las asociaciones de víctimas, tras una pancarta de 'Mazón Dimisión' con gritos de 'el president, a Picassent'. A continuación, ha recorrido las calles de las Barcas, Poeta Querol, La Paz, la plaza de la Reina, Bordadores y Micalet, para acabar en la plaza de la Virgen.

Las asociaciones de víctimas han tomado la palabra antes del inicio de la protesta. En declaraciones a los medios, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha acusado a Mazón de estar "de ocupa" en la Presidencia y ha reclamado que abandone un cargo que, a su juicio, "tendría que haber dejado el 30 de octubre".

"Nuestros familiares murieron porque él no avisó, porque él no previno, porque él no se anticipó a lo que todos sabían que venía. Exigimos que deje ese sitio y que lo ocupe otra persona, aunque sea de su mismo partido", ha subrayado.

Por otra parte, desde la Asociación de Víctimas de DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, ha reprochado que siete meses después no saben "qué hizo" Mazón el día de la desgracia y le ha acusado de "seguir mintiendo". "Hay gente que nos levantamos y no hay día bueno después de siete meses, porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia", ha lamentado.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la DANA, ha tildado de "indignante e insultante" que Mazón "hable de dinero", en relación a los presupuestos de la Generalitat. "Parece como su flotador, su salvación, pero no es para nada la nuestra", ha aseverado, al tiempo que ha calificado al jefe del Consell de ser "una persona totalmente deshumanizada".