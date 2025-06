Los influencers, que recorren España en patinete eléctrico, retuvieron en una de sus etapas al presunto acosador hasta que llegó la Guardia Civil

Los conocidos youtubers, Erra Alsani y Juan Beato, que están recorriendo España en patinete eléctrico, han colaborado en una de sus etapas a la detención de un hombre que presuntamente había acosado a una menor en Tavernes de la Valldigna (Valencia).

La aventura de estos influencers, que comparten con sus seguidores a través del canal de Youtube, Frikboys, vivió un momento delicado cuando se encontraron con una situación inesperada.

Erra y Beato se encontraron con unos jóvenes que seguían un hombre al que acusaban de acosar a una menor, a la que trató de "acompañar a casa". Los youtubers se unieron al grupo y comenzaron a seguir al presunto acosador mientras llamaban a Emergencias para solicitar la presencia de la policía.

"¿Por qué ha tocado a la niña?"

Durante unos minutos tensos, los influencers corren detrás del hombre, que trata de escaparse, y le piden explicaciones de lo sucedido. "¿Se puede saber lo que has hecho?". A lo que este responde nervioso que "no me toquéis, no me acorraléis. No he hecho nada". En ese momento, los jóvenes le replican: "La has tocado...Ahora sientes el miedo que ha sentido ella".

Ante la insistencia, el hombre llega a reconocer que "no era mi intención. No sé lo que me ha pasado". A lo que Erra Asani le pregunta: "¿Por qué ha tocado a la niña? Estaba llorando". "No sé, me he confundido", repite el presunto acosador.

En el vídeo también se recoge el momento en el que llega la Guardia Civil, a la que explican lo sucedido. Finalmente, el hombre fue detenido y acusado de acoso a una menor.