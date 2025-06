Celia Molina 10 JUN 2025 - 11:17h.

Juan Miguel publicó un vídeo levantando una pesa rusa de 12 kilos en la habitación donde su mujer se estaba acostada con su hijo

La influencer Macarena Puchades ha estado a punto de morir: "Me han operado de un cavernoma cerebral"

Compartir







Tras una bonita espera, de la que todos sus seguidores han sido testigos, el youtuber JPelirrojo se ha convertido en padre a los 39 años de edad. El pasado 7 de junio, su mujer, con la que se casó hace apenas unos meses, dio a luz a su primer hijo en común, al que han llamado Arturo. El parto se desarrolló con normalidad y, tanto el influencer como Rebeca Lluva se hicieron fotos con el bebé en las primeras horas de su vida. Además, para darle la bienvenida al pequeño, JPelirrojo publicó en sus redes un vídeo hecho con IA (y con tintes regios en honor a su nombre), en el que le da una primera visión sobre el mundo al que acaba de llegar.

La polémica, sin embargo, ha girado en torno a una publicación posterior, donde podemos ver al youtuber haciendo pesas dentro de la habitación del hospital en la que su mujer se encuentra aún convaleciente y tiene a su bebé en los brazos. En concreto, Juan Miguel aparece realizando una serie de ejercicios de fuerza con una kettlebell (o pesa rusa) de más de 12 kilos, mientras su mujer permanece en cama con el recién nacido. El reel iba acompañado de un breve texto: "Sin excusas", para justificar un entrenamiento que él mismo sabía que iba a ser, cuanto menos, comentado. Y así ha sido.

"A los padres no se nos necesita tanto"

El vídeo se hizo inmediatamente viral y comentarios como "no era el momento ni el lugar para ponerse a entrenar con una Kettlebell" o "ahora que se ponga ella a entrenar y que él cuide del bebé" se han multiplicado durante las últimas horas. El youtuber no ha tardado en contestar y ha explicado por qué no dejó de lado su rutina de entrenamiento en un momento tan especial como ése: "Claro que podía dejar de entrenar, muchas veces lo he hecho, pero puedo atenerles mejor cuando entreno, estoy de mejor humor y tengo más energía. Lo hice en la habitación, precisamente, para no separarme de ellos. Sabiendo que estoy a su lado en todo momento y que, si me necesitan, suelto la kettlebel y les atiendo", comienza a explicar en un largo storie de Instagram.

"¿Dónde está la desventaja? - ha continuado - La mayoría de los padres que vi en el hospital estaban agotados, reventados, estresados o con el móvil 24/7 porque a nosotros no se nos necesita tanto, se nos necesita al cien por cien en momentos específicos. Y lo más importante es que a ella le encantó que entrenase y que lo hiciese en la habitación, sin separarme. Le dio seguridad tenerme ahí activo y bien preparado. Rebeca se sintió acompañada en todo momento y estuve por encima de las expectativas de lo que se podía esperar", ha concluido, para zanjar la polémica en torno a su reciente paternidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para demostrar aún más su gran implicación como padre de familia, Jota ha publicado una nueva versión del vídeo en la que, a lo que se ha visto en internet, añade todo lo que no se ha visto, como los besos que le ha dado a la tripa de su mujer durante el embarazo o la ternura con la que cogió en brazos por primera vez a su bebé. Así mismo, ha asegurado que tanto Rebeca, como él su hijo se encuentran "genial", física y mentalmente.