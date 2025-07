Fiscalía y acusación han exigido ya la emisión de órdenes de detención europea e internacional, argumentando demoras críticas en el proceso.

La postura de ALANNA y Molpeceres denuncia la gestión judicial y la falta de prevención, que permitiría la fuga de los condenados.

Compartir







ValenciaLa justicia sigue sin emitir la orden de busca y captura contra los dos jóvenes búlgaros condenados por la violación grupal a una menor en una nave abandonada de la Vall d’Albaida, mientras crece la indignación entre la acusación y colectivos feministas. Ambos fueron condenados por la Audiencia Provincial de València, pero huyeron antes de su ingreso en prisión. Uno de ellos ha sido localizado en Alemania, sin que hasta el momento se haya procedido a su detención.

La lentitud judicial, en el centro de la crítica

Juan Molpeceres, abogado de la acusación particular, ha confirmado que tanto Fiscalía como acusación han solicitado ya la emisión de una orden europea de detención y busca y captura internacional, pero aún no se ha tramitado. “El tiempo es crucial y la demora lo complica aún más”, ha advertido Molpeceres, en alusión directa al riesgo de que los condenados escapen de la Unión Europea.

Los jóvenes condenados son de nacionalidad búlgara, lo que aumenta la preocupación: “Bulgaria limita con Turquía, un país fuera de la UE, por eso pedimos la orden de busca y captura, además de la europea”.

“Se ha hecho todo mal”

Desde la asociación ALANNA, que acompaña a la víctima, su vicepresidenta Virginia Sanchís ha sido contundente: “Se ha hecho todo mal. Empezando por los tiempos de la justicia, que son excesivos”. También ha criticado que, de las más de 15 personas implicadas, solo cuatro hayan sido juzgadas y únicamente dos condenadas, que además “han logrado fugarse”.

PUEDE INTERESARTE Empiezan las declaraciones en la causa por agresiones sexuales de un capellán en el colegio Highlands de Madrid

“El daño psicológico para la víctima es irreparable, no me quiero ni imaginar las secuelas. La víctima necesita sanar y este trato no ayuda”, ha añadido, alertando del mensaje que se lanza a la sociedad: “Delinquir contra las mujeres sale muy barato. ¿Nadie va a pagar por esto?”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La prisión preventiva fue rechazada

Molpeceres ha revelado que durante el juicio solicitaron medidas cautelares de prisión preventiva, pero la sala las rechazó. Ahora cuestionan cómo es posible que, con el riesgo de fuga evidente, aún no se haya emitido la orden de detención. “Está pasando demasiado tiempo. Están revictimizando a la víctima”, ha denunciado Sanchís.

La víctima: entre la paciencia y la perplejidad

La menor, que sufrió una agresión brutal y fue víctima de una de las violaciones grupales más graves registradas en la Comunitat Valenciana, afronta estos días “con paciencia y perplejidad” los últimos acontecimientos. Tras un juicio “muy duro”, esperaba poder cerrar el capítulo con la entrada en prisión de los culpables.