Esta mujer sigue luchando para que la que iba a ser su nieta sea declarada una víctima más de las inundaciones

Reabre Casa Paqui, una merceria con más de medio siglo de historia arrasada por la DANA en Catarroja: "Esta alegría no se puede explicar"

Compartir







Cuando se cumplen nueve meses de la DANA que asoló la provincia de Valencia, María ha asistido a una misa en recuerdo de su hija Janine, embarazada de casi nueve meses de su nieta no nacida Scarlett. "Me las arrebataron. Ahora la bebé tendría siete u ocho meses. Es muy duro", asegura entre lágrimas.

Desde entonces, María visita casi a diario la tumba de su hija en el cementerio. "La recuerdo casi todos los días como si fuera anoche", afirma.

Allí le lleva las cosas que más le gustaban a su hija, como el café capuccino que le gustaba. "Para el día de su cumpleaños, el 8 de agosto, estaba pensando en hacerle una tarta de flores".

Reconocer a su nieta no nacida como una víctima más de la DANA

Aunque el tiempo pasa para todos, para María se detuvo el 29 de octubre y sigue reclamando que se reconozca a su nieta no nacida como una víctima más de la tragedia. "Estamos esperando a que nos diga algo la jueza, de momento no sabemos nada. Deberían de contarla como una víctima más. Las echo mucho de menos. Me hubiera gustado conocer a Scarlett, pero no llegué a conocerla, solo en ecografías", explica.

No la conoció, pero María asegura que estará en su recuerdo junto a su hija para siempre.