Casi nueve meses después, tras salvar sus vidas y superar las trabas administrativas, este tradicional negocio familiar vuelve a atender a sus clientes

Paqui y Vicente contemplan emocionados la placa que ha colocado su hija en su homenaje después de haber conseguido reabrir la mercería que ellos fundaron en 1973 y que fue arrasada por la DANA del pasado 29 de octubre. "Esta alegría no se puede explicar con palabras", afirma entre lágrimas Francisca Iniesta.

Esa noche, además de perder su negocio y su casa, este matrimonio estuvo muy cerca de perder su vida. "Fue un segundo. No me explicaba lo que nos estaba pasando. Creíamos que era nuestro final", recuerda la mujer.

El agua no dejaba de subir y la salida estaba bloqueada por tres coches. "Los vecinos nos decían que saliéramos, pero no podíamos. Hasta que el vecino de arriba escuchó los gritos de la gente y se deslizó para salvarnos. Primero me rescató a mí enseguida, pero cuando fue a por mi marido, lo pasaron muy mal los dos", relata.

El reto casi imposible de reabrir el negocio

Tras salvar sus vidas, tuvieron que enfrentarse al reto casi imposible de poner en marcha de nuevo su negocio. "Íbamos al ayuntamiento y nos pedían papeles, pero el agua se lo había llevado todo", explica Paqui.

Trabas administrativas y problemas con el seguro, que han conseguido superar y casi nueve meses después, "Nueva Casa Paqui" ya está abierta al público. "No me siento bien, pero después de todo tampoco estoy mal porque hemos podido salir adelante y mis padres están vivos", cuenta Marien Rodríguez, hija de Paqui y Vicente.

Un comercio que es más que un negocio, un lugar que simboliza una recuperación en la que no se olvida a los miles de vecinos que tanto han sufrido y siguen haciéndolo tras la DANA.