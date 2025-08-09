Redacción Andalucía 09 AGO 2025 - 11:46h.

Los arrestados, uno de ellos menor de edad, fingieron interesarse por varios terminales y arrancaron los teléfonos de los expositores

SevillaLa Guardia Civil ha detenido a cuatro individuos, uno de ellos menor de edad, por su implicación en un delito de robo con fuerza en una tienda de telefonía de la localidad de La Rinconada, en Sevilla, en el que fueron sustraídos un total de 21 teléfonos de alta gama.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando cuatro personas entraron en el establecimiento y fingieron interesarse por varios terminales. Delante de una de las empleadas, arrancaron los teléfonos de los expositores y posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo.

Tras recibir el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS), y gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó a los agentes la descripción de los sospechosos y del automóvil empleado en la huida, se estableció un dispositivo de búsqueda.

Vehículo interceptado

Inmediatamente se movilizaron varias unidades de las localidades cercanas de Brenes y Cantillana, localizando el vehículo en el que los sospechosos trataban de huir. El automóvil fue interceptado por la Guardia Civil en la carretera A-8005, que discurre entre la localidad de Brenes y Sevilla.

Al registrar el vehículo se localizaron 21 terminales móviles de alta gama escondidos en un doble fondo, con un valor de mercado superior a los 12.000 euros.

Ingresado en un centro de menores

Los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos. Tres hombres adultos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión inmediata de todos ellos. La cuarta persona, un menor de edad implicado en los mismos hechos, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla, que decretó su ingreso en un Centro de Menores. A todos ellos se les imputa la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Estas cuatro personas están presuntamente relacionadas en otros delitos contra el patrimonio cometidos en distintas provincias y cuya investigación todavía está siendo desarrollada por la Guardia Civil.